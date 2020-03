Sospetto caso di coronavirus per una coppia di anziani di Merine. Il Sindaco: ‘Se avete avuto contatti, mettetevi in isolamento’

«Una coppia di nonni di Merine da qualche ora è ricoverata al Pronto Soccorso del Vito Fazzi di Lecce. La donna di 81 anni ha un quadro clinico che, purtroppo, induce i medici ad una prognosi di Coronavirus. Le sue condizioni sono stazionarie. Il marito di anni 85, affetto da altre patologie, è in osservazione clinica ed è stato sottoposto a tampone».

A comunicare ai cittadini la situazione venutasi a creare è il sindaco di Lizzanello, Fulvio Pedone, tramite la pagina Facebook del comune di cui Merine è frazione. A dare la notizia al primo cittadino è stato il figlio dell’anziana coppia che con grande senso di responsabilità ha reso pubbliche le sue generalità. Si tratta del consigliere comunale Antonio Parlangeli. L’uomo, che in questi frangenti è preoccupato per la salute dei genitori, ha voluto rassicurare il sindaco e tutta la collettività merinese che la sua la sua famiglia sta bene e che sia lui che i suoi familiari sono in regime precauzionale anticontagio.

Chiunque ritiene di avere avuto contatti sospetti con i signori in questione deve attuare le precauzioni dell’isolamento volontario e comunicare telefonicamente sintomatologie sospette al medico curante.

Ad Antonio Parlangeli, conosciuto imprenditore della cittadina alle porte di Lecce oltre che consigliere d’opposizione in seno all’assise comunale e ai suoi cari genitori ed a tutti i suoi familiari è giunto l’abbraccio del sindaco di Lizzanello e di tutti gli amministratori nella certezza che in queste ore l’uomo non venga subissato da inutili telefonate per chiedere morbose informazioni.