Coronavirus, Lopalco: “Puglia forse zona gialla, ma preferirei restasse arancione”

Il Decreto Natale c’è. Il Governo per evitare di vanificare gli sforzi fatti per frenare la curva dei contagi ha deciso la linea dura, ma regole scritte nero su bianco stanno facendo non poco discutere soprattutto quella che riguarda lo stop agli spostamenti tra comuni nei giorni clou del 25 e 26 dicembre e di Capodanno. «Se abbassiamo la guardia correremmo un rischio troppo alto e non possiamo permettercelo» è il ragionamento del premier. Ora non resta che attendere la decisione del Ministro della Salute sulle zone gialle, arancioni e rosse. Molte regioni, Puglia compresa, potrebbero cambiare colore il 4 dicembre, come confermato anche dall’assessore alla Sanità Pierluigi Lopalco.

«Siamo in una situazione intermedia con molti indicatori che migliorano, primo fra tutti l’Rt che è sotto l’uno» ha dichiarato, intervenendo a ‘Un giorno da pecora’ su RadioUno. I numeri, quindi, potrebbero far diventare la Puglia “gialla”, ma il rischio che il “colore” che indica il livello di rischio non venga compreso dai cittadini è alto. «Da assessore alla Salute – ha aggiunto – preferirei restare in zona arancione perché ho il terrore del ‘libera tutti’. Il problema è il messaggio comunicativo, bisogna fare attenzione a non far passare il messaggio che essere in zona gialla significa che non c’è più pericolo».

Sulla possibilità di chiedere la zona rossa solo per le province di Foggia e Barletta-Andria e Trani dove il sistema sanitario è più in difficoltà. Lopalco chiarisce «Siamo in fase di calo, non avrebbe senso oggi prendere delle misure restrittive che avrebbero efficacia tra due settimane».

Sono giorni delicati. I comportamenti adottati nei prossimi giorni, di festa tra l’altro, potrebbero pesare sulla curva dei contagi che sta mostrando i primi segni di discesa. Senza contare che dicembre è un mese delicato anche sul fronte dei malesseri di stagione. «L’influenza – ha dichiarato – comincia ad arrivare, ma non ci sono, al momento, grossi segnali di circolazione del virus. Non è escluso – ha ipotizzato l’epidemiologo – che l’uso delle mascherine e il lavaggio frequente delle mani ci possa aiutare a contenere anche l’epidemia influenzale».