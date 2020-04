Confcommercio al fianco di medici e infermieri, parte la raccolta fondi: “Un contributo ai nostri eroi”

«Una colletta di grandissimo valore. Insieme a tutti i colleghi componenti di giunta abbiamo cercato di individuare la migliore formula possibile per dare un contributo concreto agli eroi impegnati in questo nuovo fronte di guerra. Abbiamo deciso in prima battuta di devolvere una somma a titolo personale e in anonimato alle strutture sanitarie, ma abbiamo immediatamente ritenuto doveroso sensibilizzare ed esortare imprese, professionisti e cittadini che ne hanno la possibilità ad effettuare una piccola, ma significativa, donazione», con queste parole, Maurizio Maglio, Presidente di Confcommercio Lecce, commenta l’iniziativa della Confederazione delle imprese, che ha avviato una raccolta fondi da destinare ai medici e alle strutture a impegnate nel combattere l’emergenza coronavirus.

L’intero ricavato sarà utilizzato per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (soprattutto mascherine, guanti, tute da isolamento, schermi protettivi e gel disinfettanti).

«In virtù della situazione emergenziale che il Paese si trova ad affrontare – conclude Maglio – Confcommercio Lecce si è prontamente attivata nella difficile battaglia contro il contagio da Coronavirus con una campagna di raccolta fondi e sono felice che questa iniziativa che ci vedrà in prima linea, abbia riscosso l’immediato consenso dell’intero sistema e dei dipendenti tutti di Confcommercio provinciale oltre alle sue strutture collegate».

Come contribuire

Per contribuire si potrà utilizzare il seguente codice IBAN IT 93 U 02008 16005 000000569812 (intestatario c/c: CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L’ITALIA – LECCE) con CAUSALE: EMERGENZA CORONAVIRUS.

Informazioni utili

Per ricevere qualsiasi chiarimento presso gli uffici di Confcommercio è sempre attivo lo sportello di assistenza telematica “S.O.S. IMPRESA” dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13:30 (Tel. 0832/345146 – Email lecce@confcommercio.it – Web www.confcommerciolecce.it/sos-impresa).