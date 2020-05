Sannicola, dal Comune gel disinfettanti gratis per le attività commerciali

Non è ancora fase 2, ma i comuni muovono i primi passi per la graduale riattivazione dei servizi. Obiettivo ripartenza economica graduale, con un occhio di riguardo alla sicurezza dei cittadini. Per questo a Sannicola l’amministrazione distribuirà gratuitamente alle attività commerciali dispositivi per l’erogazione di gel disinfettante, incluso un flacone da 500 ml.

Un provvedimento, questo, fortemente voluto dal sindaco Cosimo Piccione e dall’assessore alle attività produttive Graziano Scorrano, teso a incentivare le attività di prevenzione che saranno essenziali per la riapertura dei locali.

Le attività commerciali, di vendita al dettaglio e di cura della persona potranno fare richiesta compilando un modulo da recapitare entro venerdì 8 maggio all’ufficio protocollo, o all’indirizzo mail protocollo.sannicola.le@pec.rupar.puglia.it

Primo in Puglia a rendere obbligatorio l’utilizzo delle mascherine negli uffici pubblici e nei supermercati, il primo cittadino ha varato negli scorsi giorni ulteriori misure per mettere in sicurezza il palazzo di città. Alla collocazione del vetro protettivo dinanzi agli sportelli front office del comune, il sindaco ha disposto l’uso del termometro frontale a distanza e a infrarossi, per misurare la temperatura corporea dei cittadini e dei funzionari comunali.

Con la distribuzione degli erogatori la Giunta estende le misure di protezione, venendo incontro alle esigenze delle attività commerciali che saranno chiamate nei prossimi mesi a predisporre piani di attuazione delle disposizioni di prevenzione impartite dagli enti territoriali.

(Foto di copertina: www.salento.it)