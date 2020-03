‘La notte si fa fatica a fare sonni tranquilli, ma ne usciremo vittoriosi’, la testimonianza di un infermiere del 118

Essere infermiere💛 vuol dire indossare una divisa intrisa di valori, di saperi, di conoscenze scientifiche, tecniche e comunicative. Ma devo ammettere che in questa emergenza tutto diventa difficile .. lavoro in una postazione del 118 di Lecce, orgoglioso del mio lavoro.

Ma non posso nascondervi che la notte si fatica a fare sonni tranquilli. Messaggi nella chat del lavoro arrivano in continuazione, per non parlare di tutte le persone anche lontane, che si ricordano di dove lavori e ti messaggiano per avere informazioni. Ho la testa che mi scoppia e ammetto che spesso mi viene da piangere perché mi sento fragile.

Le mie emozioni sono molto contrastanti in questo momento: rabbia, sconforto, paura, delusione e nello stesso tempo pensieri di incoraggiamento interiore che ci fanno andare avanti dandoci la forza e il coraggio.

Facciamo un lavoro di squadra, siamo determinati nel portare a termine il nostro lavoro ma in questo periodo non possiamo nascondere le nostre paure. Ringrazio di cuore tutta la mia squadra. Spero che quando saremo fuori da questo tunnel non si dimenticheranno di noi.

Dai, ragazzi! Con forza e coraggio ne usciremo vittoriosi da questo mostro invisibile!💪🇮🇹🚑