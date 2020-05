Lecce, nessun nuovo caso da 28 giorni. Salvemini: “Grazie all’impegno e sacrificio dei cittadini”

Ormai a pochissimi giorni dall’apertura dei confini regionali, arriva la conferma di una buona notizia per la città di Lecce. Sono 28 giorni, due cicli interi di quarantena, che il capoluogo barocco non registra alcun nuovo caso di positività al coronavirus. “Se non fossimo dentro una pandemia globale potremmo dire che ‘Lecce è libera dal Covid-19’”. A darne notizia è il sindaco Carlo Salvemini in un post su facebook, orgoglioso del risultato che la città e i leccesi, con impegno e sacrificio, hanno raggiunto.

“Consideriamo questo dato – ha scritto il Primo Cittadino – il riconoscimento della grande prova di resistenza civile dimostrata dalla città durante il lockdown; e della straordinaria risposta dei nostri medici e infermieri negli ospedali e sul territorio. È un risultato che ci siamo conquistato col sacrificio, l’impegno e la responsabilità: non ci è stato regalato e non era scontato”.

Ma la sfida con il virus non è ancora terminata e a partire dal 3 giugno ci si potrà muovere liberamente tra Regioni, senza alcuna limitazione e senza il bisogno di presentare alcuna autocertificazione. “Sappiamo che questa scelta definisce opportunità – limitare la libertà di movimento comporta un prezzo da pagare in termini di ricchezza per le nostre comunità- e si accompagna ad un rischio calcolato: senza immunizzazione collettiva e senza vaccino la ripresa delle interazioni sociali aumenta il rischio di nuovi contagi”.

“Dobbiamo imparare a convivere con questa realtà. Sapendo che rispetto a febbraio, come sistema Paese, siamo più capaci e organizzati, pronti a gestire eventuali nuovi focolai. Sapendo che un nuovo lockdown nazionale sarebbe un colpo pesantissimo da affrontare”.