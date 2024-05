Il gruppo giovanile “San Cassiano 2023” vincitore del Programma “Corpo Europeo di Solidarietà”

Un gruppo di giovani di San Cassiano è risultato vincitore del Corpo Europeo di Solidarietà, con il progetto “Europa, Solidarietà e Costituzione”, che finanzierà con oltre 10mila euro eventi e iniziative per i ragazzi del territorio.

Il programma si inserisce nelle fonti di finanziamento europeo per progetti di volontariato e solidarietà di giovani under 35 e associazioni giovanili.

Il sodalizio “San Cassiano 2030” realizzerà iniziative destinate a tutta la cittadinanza, con un ruolo da protagonisti per i più giovani.

“Siamo davvero felici di poter dare il nostro contributo e di realizzare idee innovative per il nostro paese, dove siamo nate e cresciute. Il progetto è davvero aperto a tutti e ognuno potrà partecipare con le proprie passioni e competenze” afferma il gruppo vincitore, composto da Luisa Corrado, Alessia Catamo, Marialuisa Marra, Francesca Merico e Meriam Mohmal.

Il progetto mira a potenziare la partecipazione dei giovani alla vita pubblica, sociale e associativa all’interno del territorio locale e la conoscenza dei valori costituzionali ed europei tramite eventi e iniziative coinvolgenti come un’Institutional Visit al Parlamento Europeo, la giornata della gioventù, realizzazione di murales, incontri formativi su violenza di genere ed empowerment femminile.

“Sono orgoglioso di essere parte di questo percorso – continua il tutor del progetto Salvatore Ciriolo, imprenditore e consulente politico al Parlamento Europeo – Sono certo sarà un’opportunità per i giovani e per tutti i cittadini, per costruire insieme il futuro della nostra bellissima terra”.