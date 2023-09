Il pericolo della corrente di fondo. Quando il mare sembra calmo ma…

Anche quando sei un nuotatore in gamba e conosci i luoghi puoi rischiare la vita col mare di fondo. L’acqua in superficie sembra calma ma in realtà sotto è un turbine.

La chiamano corrente di fondo ed è la situazione più rischiosa per fare il bagno al mare, soprattutto dove c’è la scogliera.

Nella mattinata di ieri lungo la costa del sud della provincia di Lecce, pochi hanno avuto la possibilità di fare il bagno e chi ha osato ha avuto non poche difficoltà a risalire a terra. La forza della corrente creava dislivelli impressionanti del pelo dell’acqua, addirittura di un metro e anche di più.

Occhio alle foto!



Le foto che pubblichiamo chiariscono facilmente tale situazione. Come si vede il moto ondoso irregolare sposta la massa d’acqua dall’alto verso il basso e viceversa.

Si tratta di una potenza incredibile in grado di spostare tutto anche una grossa imbarcazione ancorata, figuriamoci un corpo umano che può restare in balia della risacca anche per ore.

Ebbene, quando il mare è così il bagno è assolutamente da evitare, perché pochissimi sarebbero in grado di rientrare a terra evitando contusioni e ferite, come accaduto nella giornata di ieri a più di qualcuno.