Partita l’edizione 2021 di “Corsano in Fiore”, il centro cittadino addobbato con composizioni floreali

Il centro storico di Corsano piacevolmente inondato di straordinari addobbi floreali grazie all’iniziativa “Corsano in Fiore”, organizzata dall’Amministrazione Comunale, che ha preso il via nella giornata di ieri, domenica 6 giugno.

I balconi, gli scorci, le corti, le scalinate e ogni angolo del centro del comune del Capo di Leuca sono stati abbracciati da un carnevale di colori e profumi.

La straordinaria partecipazione di associazioni e famiglie all’iniziativa organizzata dal Comune, che ha messo a disposizione gli spazi pubblici e ha allestito alcuni addobbi floreali nelle piazze principali, ha di fatto dato impulso a una socialità che il periodo pandemico aveva messo in secondo piano.

Nel centro del paese è, quindi, visitabile un percorso lungo il quale apprezzare le vere e proprie opere floreali realizzate. Per di più all’itinerario reale si accompagna la visualizzazione virtuale sulla pagina facebook del Comune di Corsano dove ogni utente potrà ammirare gli addobbi e votare quello più attrattivo.

“Il concorso è il coronamento di un impegno che avevamo inserito nel nostro programma amministrativo – ha dichiarato il Sindaco Biagio Raona – e rappresenta un vero e proprio momento di rinascita in un contesto pandemico ancora presente. Corsano in Fiore non è solo un modo pregevole e importante per abbellire e valorizzare il paese, ma assume una rilevanza peculiare perché innesca una virtuosa abitudine alla bellezza, di cui abbiamo bisogno oggi più che mai. In questo senso l’ampia partecipazione che abbiamo registrato è un incoraggiamento di cui andiamo fieri”.

Il concorso nasce dalla volontà di valorizzare ogni angolo del centro cittadino in modo naturale e semplice ed è anche un momento di socialità che ha come fattore comune la bellezza della primavera salentina. Il tutto veicola in maniera concreta ed evidente anche un messaggio volto alla tutela del paesaggio ed al decoro urbano, attraverso una sinergia fondamentale tra Pubblica Amministrazione e cittadini.

Le opere floreali più apprezzate dal pubblico dei social network saranno successivamente valutate da una apposita commissione tecnica che decreterà i vincitori di questo concorso valutando l’originalità, la coerenza con il contesto architettonico, nonché la rigogliosità e la crescita dei fiori e delle piante utilizzati.

“Passeggiare per il centro di Corsano ed essere inondati da colori e da profumi è una sensazione che ripaga di ogni sforzo organizzativo – ha dichiarato il Consigliere Enza De Francesco, che ha sovrinteso all’iniziativa – Ciò che balza agli occhi non sono solo gli straordinari addobbi realizzati, che restituiscono l’immagine di un paese vivo e vitale, ma anche la rinnovata voglia di fare delle associazioni e dei tanti cittadini che hanno voluto dare il proprio contributo abbellendo balconi, corti e scalinate. Certamente questo è il frutto di una paziente azione partecipata avviata da tempo – conclude– realizzata con il costante coinvolgimento dal basso, ma è anche la riprova del fatto che Corsano ha un tessuto sociale caratterizzato da straordinaria vitalità e passione. Ancora una volta i corsanesi hanno esternato la propria naturale inclinazione alla socialità ed alla bellezza”.

Dopo il lungo inverno incupito dalla pandemia, Corsano in Fiore è un primo passo verso la primavera della speranza.