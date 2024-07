A Lecce un corso di Chirurgia Oftalmica Complessa in diretta al Dea Fazzi

Si è solto venerdì 12 luglio, nella Sala Conferenze del Dea Vito Fazzi di Lecce, in collegamento con l’équipe di Sala Operatoria della U.O.C di Oculistica, diretta dalla Responsabile Maria Carmela Costa, un corso di Chirurgia Oftalmica Complessa.

Nel corso dell’iniziativa i chirurghi Gianluca Besozzi e Giuseppe Nitti, in collaborazione con gli anestesisti, hanno eseguito tre interventi chirurgici, di alta complessità e con tre tecniche differenti, per la gestione delle complicanze della cataratta e degli impianti secondari.

Il corso rientra in un percorso di approfondimento sulla gestione della chirurgia complessa con tre tappe, tra Italia e Svizzera, una faculty internazionale e la collaborazione con la European School for Advanced studies in Ophtalmology (Esaso).

Il Vito Fazzi di Lecce è stato scelto, quale centro di eccellenza chirurgia oftalmica più complessa, per uno dei 3 moduli.