La Asl di Lecce organizza un corso di formazione per esperto e raccoglitore di funghi

Sei un appassionato di funghi e vuoi approfondire le tue conoscenze su queste prelibatezze autunnali? L’Asl di Lecce offre l’opportunità di partecipare a un corso di formazione professionale dedicato alla raccolta, vendita e somministrazione di funghi epigei spontanei. Il percorso, organizzato dal Centro di Controllo Micologico di ASL di Lecce area nord (articolazione del Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione “SIAN”) si terrà il 9, 11 e 14 ottobre 2024, dalle 15.00 alle 19.00, nel Polo Didattico della Asl, al civico numero 5 di Via Miglietta, a Lecce.

Perché partecipare al corso?

Si potrà imparare a distinguere i funghi commestibili da quelli velenosi, evitando spiacevoli intossicazioni; scoprire le normative vigenti in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi; ottenere l’attestato di idoneità e diventa un raccoglitore esperto e approfondire le conoscenze sulle principali famiglie e generi di funghi, sulla loro commercializzazione e sui rischi legati all’intossicazione.

Il corso è aperto ad ogni categoria professionale e/o privato cittadino.

Durante le lezioni si potranno imparare la classificazione, morfologia e caratteristiche dei funghi; le normative regionali e nazionali sulla raccolta e la commercializzazione dei funghi; le principali sindromi da intossicazione e specie fungine pericolose; le tecniche per il riconoscimento delle specie fungine commestibili e i requisiti per la vendita dei funghi e normativa igienico-sanitaria.

Programma del Corso:

Cosa sono i funghi, descrizione delle principali famiglie e generi;

Commercializzazione dei funghi: le specie fungine ammesse alla vendita, durabilità e stato di conservazione dei funghi, preparazione e conservazione dei funghi raccolti e/o acquistati;

Violazioni amministrative e penali a seguito di Controllo Ispettivo condotto in attività di commercio all’ingrosso/vendita al dettaglio e somministrazione;

I funghi secchi, coltivati e spontanei commercializzabili in Italia (DPR 376/95);

Idoneità alla vendita degli Operatori del Settore Alimentare (SCIA- Requisiti Strutturali);

Elementi principali per riconoscimento funghi selvatici in fase di vendita e in fase antecedente alla somministrazione;

Elementi di tossicologia, principali sindromi di intossicazione da funghi;

Dibattito – Test finale

Come iscriversi

Per iscriverti, basterà visitare il sito web www.formazioneasllecce.it e seguire le istruzioni. Sono previste due tipologie di iscrizione primo rilascio: per coloro che non sono in possesso dell’attestato (costo 50€) e rinnovo: per coloro che devono rinnovare l’attestato (costo 25€).

Nei Centri di Controllo Micologico, negli orari di apertura al pubblico, i cittadini possono verificare gratuitamente la commestibilità dei funghi spontanei raccolti e ricevere consigli adeguati per una raccolta sicura, su come trattare i funghi prima del consumo (pulizia, quali parti non consumare, tempi di cottura, consigli per una corretta conservazione etc) e indicazioni su come comportarsi in seguito a eventuali problemi di salute dopo il consumo di funghi: chi chiamare, cosa dire, cosa conservare per poter individuare esattamente la causa dell’intossicazione.

Il Centro di Controllo Micologico Area Nord, in viale Don Minzoni 6/8 a Lecce, è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle ore 12.30 alle ore 13.30. Per informazioni: tel. 0832/215392-98 (dal lunedì al venerdì ore 8.20 alle ore 13.30), mail [email protected]

Il Centro di Controllo Micologico Area Sud, diretto dal Dott. è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 9, e svolge la sua attività in tre sedi: