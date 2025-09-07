Benessere fisico e solidarietà, ‘F. Orti per Lecce’ organizza un corso di Tai Chi

L’Associazione F. Orti per Lecce aps lancia un’iniziativa che unisce il benessere fisico e la solidarietà, organizzando un corso di Tai Chi il cui ricavato sarà interamente devoluto alle sue iniziative benefiche.

Il Tai Chi, un’antica disciplina orientale, è noto per i suoi numerosi benefici per il corpo e la mente. Attraverso movimenti lenti, fluidi e consapevoli, aiuta a migliorare l’equilibrio, la concentrazione e l’armonia interiore. Questa pratica è adatta a tutte le età e contribuisce a sciogliere le tensioni, a migliorare la percezione e a incrementare l’energia vitale.

Il corso sarà tenuto dall’istruttrice Stefania Bruno e si svolgerà ogni mercoledì pomeriggio, dalle 16:30 alle 17:30, in Viale Roma, a Lecce.

Partecipare a questa iniziativa non solo rappresenta un’opportunità per prendersi cura di sé, ma anche per contribuire a una nobile causa. I posti disponibili sono limitati, quindi chi è interessato è invitato a iscriversi al più presto.

Per informazioni e iscrizioni, è possibile contattare la presidente dell’Associazione, la dottoressa Domenica Colonna, al numero 334.9415734.