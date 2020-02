Vuoi creare il tuo business online da zero? Ecco il corso di Web marketing che fa al caso tuo

In una società sempre più digitale, il successo di aziende e liberi professionisti è legato, inevitabilmente, alle nuove tecnologie. Il web rappresenta una occasione importante per incrementare i propri profitti ed aumentare la propria visibilità a grande beneficio di tutti gli operatori economici che decidono di incrociare il mondo dell’informatica. Ma non sempre è facile districarsi nel complesso mondo della comunicazione digitale, pieno di opportunità ma anche di insidie per i non addetti ai lavori. Se hai intenzione di buttarti nel business online ma non sai come fare, la tua occasione è arrivata.

Leonedigital mette a disposizione competenza ed esperienza al servizio di imprese e liberi professionisti, proponendo un corso di Web Marketing gratuito a Lecce. Nel corso delle 6 ore previste per il 7 marzo, dalle ore 14:00 alle ore 20:00, non mancheranno gli argomenti più importanti per chi vuole iniziare ad avvicinarsi al mondo del web. Si parte con alcuni concetti di base: dopo aver chiarito perché è importante avere un sito web e come crearlo gratuitamente, si passerà ad aspetti più tecnici. Ma tranquilli, niente di troppo difficile per chi è alle prime armi.

Durante le ore di lezione, saranno toccati anche WordPress e la SEO, vero e proprio pane quotidiano di tutti gli internauti e strumento potentissimo per aumentare la propria visibilità sul web. Presenti nella lista di argomenti anche l’ottimizzazione del sito (anche se non sei un tecnico) e l’analisi di alcuni casi di studio di successo che saranno esempi importanti per chiarire dubbi. E nell’era dei post su Facebook e delle foto su Instagram, non possono mancare i social network all’appello.

“Le abitudini di acquisto ormai sono cambiate”, dice Andrea Leone, consulente SEO e specialista di web marketing. “Se un tempo, le persone acquistavano grazie al passa parola e alla pubblicità sui Media, adesso il 90% degli acquisti passa prima dalla rete. Praticamente chiunque, prima di acquistare un prodotto o un servizio (sia online che in negozio) esegue delle ricerche online per ottenere: informazioni, opinioni, recensioni ed altre notizie utili”.

Se sei interessato, puoi iscriverti gratuitamente al corso di Leonedigital qui.