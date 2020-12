«Rosso» Natale, gli auguri al tempo del lockdown. Cosa si può fare e cosa no

sarà «rossa». Si potrà uscire di casa solo per motivi di lavoro, salute e necessità. Giustificazione che dovrà essere scritta, nero su bianco, sull’autocertificazione. Insomma, saranno giorni di regole dure per evitare che la curva dei contagi torni a salire, vanificando i sacrifici fatti per frenare la conta dei positivi. Il 28, 29, 30 dicembre e 4 gennaio il Paese tornerà in zona «arancione»: negozi aperti, bar e ristoranti chiusi, spostamenti autorizzati da comuni con meno di 5 mila abitanti e per una distanza non superiore ai 30 chilometri, ma non per raggiungere i capoluoghi di provincia.

Le disposizioni sono più o meno chiare, ma una su tutti sembra interessare gli italiani: si possono andare a trovare amici o parenti?

Nei giorni festivi e prefestivi (24, 25, 26, 27 e 31 dicembre e 1°, 2, 3, 5 e 6 gennaio) ci si potrà spostare una sola volta al giorno per andare a trovare amici e parenti, anche in altri comuni, purché si trovino nella stessa Regione. Ovviamente gli spostamenti sono consentiti tra le 5.00 e le 22.00. C’è anche un altro limite: si potranno muovere solo due persone più i figli minori di 14 anni e le persone disabili o non autosufficienti conviventi. Si potranno raggiungere le seconde case che si trovano nella stessa Regione. Si potrà uscire anche per partecipare alla Messa, ma nella Chiesa più vicina a casa nei giorni rossi.

Nei giorni arancioni (28, 29 e 30 dicembre e 4 gennaio) sarà possibile spostarsi liberamente, fra le 5.00 e le 22.00, all’interno del proprio Comune. Di conseguenza sarà possibile andare a fare visita ad amici e parenti senza limiti, se non di orario. entro tali orari e ambiti territoriali. Una sola volta al giorno è concesso andare a trovare qualcuno che abita in un comune diverso. E in questo caso valgono le stesse regole.

Per chi vive in un Comune fino a 5.000 abitanti potrà spostarsi liberamente, tra le 5.00 e le 22.00, entro i 30 km dal confine del proprio Comune (quindi eventualmente anche in un’altra Regione), con il divieto di spostarsi verso i capoluoghi di Provincia.

Tutto chiaro?