Covid, 2milioni di vaccini somministrati in Puglia. Prima dose al 41% delle persone da vaccinare

Si vede la luce in fondo al tunnel, dopo più di un anno di lotta incessante al virus. È stato superata quota 2milioni di vaccini somministrati in Puglia dall’inizio della campagna vaccinale che ha ormai accelerato. È un segnale positivo che lascia sperare in un ritorno alla normalità sempre più imminente.

“Due milioni per noi è un simbolo – hanno commentato Michele Emiliano e Pier Luigi Lopalco. “Abbiamo somministrato più del 90% delle dosi consegnate alle nostre farmacie, ma oltre a questo numero, due milioni significa che grazie a questi vaccini stiamo mettendo in sicurezza tutta la popolazione più vulnerabile”.

Si tratta del 41% della popolazione pugliese vaccinabile coperta con la prima dose, un numero che sembrava difficilmente raggiungibile fino a poco tempo fa. Dall’analisi dettagliata delle categorie, emerge inoltre che è stato raggiunto il 92,6% di copertura vaccinale negli ultra 80enni (media nazionale 90,4%), l’86,1% della fascia di età 70/79 (media nazionale 79,7%), mentre fra i 60 e i 69 anni è stato vaccinato quasi il 71,6% della popolazione (media nazionale 63,1%) che ricade in questo gruppo.

“Quindi non solo abbiamo vaccinato tanto, ma abbiamo anche vaccinato bene – ha detto Lopalco – oggi, in questa giornata in cui abbiamo raggiunto una quota così significativa, possiamo dire che chiunque dal Gargano a Leuca si vaccini è il 2milionesimo vaccinato in Puglia”.