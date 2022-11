Call center di Casarano, il sindacato rassicura: ‘C’è la clausola sociale, nessun lavoratore perderà il posto’

Un settore in transizione quello delle telecomunicazioni e dei call center in generale. Cosa che sta destando più di qualche preoccupazione nei lavoratori, a cominciare da quelli che lavorano nella zona industriale di Casarano presso la Covisian. Tanta paura accresciuta dalle voci su una possbile chiusura dell’azienda. Paure che tuttavia sono state scacciate dal sindacato: grazie alla clausola sociale Covisian manterrà tutti i posti di lavoro.

E’ questo il senso del comunicato del segretario generale della Slc Cgil Lecce, Tommaso Moscara: ‘L’azienda, pur avendo perso l’importante commessa Enel Energia, non ha alcuna intenzione di smantellare lo stabilimento della zona industriale di Casarano. Va infatti ribadita l’importanza della clausola sociale, che consentirà al territorio di non perdere neanche un posto di lavoro. La System House, a norma di legge e di contratto nazionale, assorbirà infatti tutti i circa 370 lavoratori impiegati nella commessa Enel Energia, con l’obbligo di non trasferire la sede di lavoro oltre il raggio di 15 chilometri dall’attuale sede. Ciò significa che il nuovo stabilimento della System House che tratterà la commessa dovrà essere aperto in un centro abitato distante al massimo 15 chilometri da Casarano. Non significa però che il call center Covisian traslochi altrove. Spesso ci si lancia improvvidamente in discorsi che riguardano il mondo dei call center senza conoscerne le dinamiche: in questo settore infatti le aziende lavorano per conto terzi, vivendo di commesse che si vincono o si perdono periodicamente. Grazie alla clausola sociale, che i sindacati hanno preteso di inserire nei contratti collettivi nazionali, questo frenetico turnover di commesse non provoca più la perdita di posti di lavoro, tanto meno la fuga delle aziende dal territorio’.

Ricordiamo che Covisian dà lavoro ad oltre 300 persone circa impegnate su altre commesse, persone che continueranno a lavorare esattamente dove lavorano oggi. L’azienda infatti ha comunicato al sindacato che non solo non intende smantellare ma si sta adoperando per acquisire nuove commesse da inserire nell’impianto di Casarano.