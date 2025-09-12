Cowo®: un modello di Coworking fondato su prossimità, autonomia e relazioni

In un contesto lavorativo sempre più segnato dalla flessibilità e dal superamento degli schemi tradizionali, Cowo® si afferma come la prima Rete italiana di Coworking indipendenti. Nata nel 2008 da un’intuizione di Massimo Carraro, imprenditore e fondatore dell’agenzia Monkey Business, propone un modello che supera la semplice condivisione degli spazi per valorizzare il fattore umano.

La missione è chiara: offrire ambienti professionali dove le relazioni non siano un effetto collaterale, ma l’elemento fondante dell’esperienza lavorativa. Per Cowo®, il Coworking diventa un ecosistema fatto di persone, competenze e opportunità reali.

Una Rete capillare, fondata sulla prossimità

Oggi Cowo® conta oltre 80 spazi in tutta Italia, distribuiti in modo capillare tra grandi città e piccoli centri. Ogni sede mantiene autonomia gestionale, pur aderendo a valori condivisi e pratiche comuni. Il risultato è una Rete solida, flessibile e radicata nel territorio.

La configurazione fisica degli ambienti rispecchia questo approccio: modularità, funzionalità e cura progettuale sono gli elementi distintivi degli spazi affiliati, ideali per freelance, startup, piccole imprese e professionisti del terzo settore.

Un percorso concreto per aprire il proprio Coworking

Uno degli aspetti più innovativi di Cowo® è l’accompagnamento dedicato a chi desidera aprire un proprio spazio. Il percorso consulenziale si articola in più fasi: valutazione degli spazi (anche da remoto), analisi dei servizi, studio di mercato e delle tariffe, proiezione di redditività e redazione di un Business Plan triennale.

Ogni passaggio è pensato per fornire strumenti concreti e una visione chiara dell’attività.Chi entra a far parte della Rete può inoltre beneficiare di condizioni agevolate e di un confronto diretto per ottimizzare le strategie operative.

Servizi per la crescita e il networking

La forza di Cowo® sta anche nell’offerta di servizi strategici a supporto della community. Gli affiliati accedono a formazione specialistica, consulenza contrattuale e legale, supporto in marketing e comunicazione, oltre al monitoraggio di bandi e opportunità di finanziamento.Eventi, iniziative di networking e collaborazioni trasversali completano un ecosistema dinamico e orientato allo sviluppo professionale.

Un presidio digitale per la cultura del lavoro condiviso

Dal 2009, la piattaforma ufficiale https://cowo.it/rappresenta un punto di riferimento per l’intero settore. Il sito, infatti,offre approfondimenti e strumenti pratici utili sia a chi opera nel mondo del Coworking sia a chi vuole avvicinarsi per la prima volta al modello Cowo®.

Il valore della relazione, oggi più che mai

Dopo oltre 17 anni di attività, Cowo® continua a evolversi senza perdere identità. In un’epoca in cui le connessioni digitali sono ovunque ma spesso fragili, la Rete riafferma il valore della prossimità e della relazione autentica come base per un lavoro sostenibile e significativo.