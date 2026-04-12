Cristianesimo e Laicità: l’I.I.S.S. di Copertino onora l’eredità di Vittorio Bachelet nel centenario della nascita

Vittorio Bachelet non è stato solo un giurista insigne, ma un ponte vivente tra i valori del Vangelo e i principi della Costituzione Italiana. Docente universitario e figura di spicco dell’Azione Cattolica, di cui fu Presidente nazionale negli anni del post-Concilio, Bachelet incarnò l’idea di un laicato cristiano impegnato nel mondo. La sua carriera culminò nella Vicepresidenza del Consiglio Superiore della Magistratura, ruolo che ricoprì con straordinario equilibrio durante i drammatici “Anni di Piombo”. Il suo assassinio, avvenuto il 12 febbraio 1980 per mano delle Brigate Rosse, non ha spento il suo messaggio, ma lo ha consegnato alla storia come un martire della democrazia e della legalità.

Per celebrare il centenario della sua nascita, l’I.I.S.S. “V. Bachelet” di Copertino ha organizzato un evento dal profondo valore civile e pedagogico. Lunedì 20 aprile, l’Auditorium dell’Istituto diventerà il palcoscenico di un dibattito intitolato “Cristianesimo e Laicità in Vittorio Bachelet“, volto a esplorare come la fede possa tradursi in un rigore civile capace di superare ogni barriera ideologica.

Il Dirigente Scolastico, Prof. Giuseppe Manco, ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa:

“Celebrare Bachelet nella scuola che ne porta il nome è per noi un dovere morale. Vogliamo offrire ai nostri studenti un modello di coerenza etica e legalità. Bachelet insegna che si può essere uomini di fede e, al contempo, servitori dello Stato, capaci di dialogo anche nei momenti più oscuri.”

L’incontro, coordinato dalla Prof.ssa Maurizia Pierri (Università del Salento), vedrà il contributo di voci autorevoli che analizzeranno Bachelet sotto diverse sfaccettature:

– Il senso dello Stato: il Prefetto di Lecce, Dott. Natalino Domenico Manno, approfondirà la dedizione al bene comune che ha reso Bachelet un modello intramontabile per le istituzioni.

– L’impegno associativo: l’Ing. Piergiorgio Mazzotta (Azione Cattolica) ricorderà l’importanza della formazione laicale nel percorso del giurista.

– Il contributo giuridico: una riflessione tecnica sul Diritto Pubblico sarà affidata al Dott. Antonio Pasca (Presidente TAR Puglia) e al Dott. Roberto Tanisi (già Presidente del Tribunale di Lecce).

– Il contesto storico: L’Avv. Giovanni Pellegrino traccerà il complesso e oscuro quadro del terrorismo degli anni ’70, contesto in cui maturò il sacrificio di Bachelet.

Un’eredità per il futuro

L’obiettivo dell’I.I.S.S. di Copertino è trasformare una ricorrenza accademica in un momento di crescita per i giovani. Riscoprire oggi Vittorio Bachelet significa riscoprire una “laicità autentica”: quella di un uomo che non ha mai cercato lo scontro, ma che ha pagato con la vita la propria fedeltà alla democrazia, dimostrando che la “mite fermezza” è l’arma più potente contro l’odio e l’intolleranza.

Un appuntamento che si preannuncia fondamentale non solo per onorare il passato, ma per costruire, attraverso l’esempio, i cittadini di domani.