Solidarietà e spettacolo, una serata speciale firmata ‘F.Orti per Lecce’ e Comunità Emmanuel

Il capoluogo salentino si prepara a vivere una serata all’insegna del cuore e del divertimento. L’associazione ‘F.Orti per Lecce‘ aps-ets, da sempre impegnata nella promozione sociale, ambientale e culturale del territorio, ha annunciato un nuovo appuntamento di beneficenza in stretta collaborazione con la Comunità Emmanuel.

L’evento, che promette di unire la comunità leccese sotto il segno della solidarietà, si terrà sabato 18 aprile 2026, a partire dalle ore 18:45.

Un programma tra musica e risate

La serata non sarà solo un’occasione per fare del bene, ma un vero e proprio spettacolo di varietà. Il programma prevede:

– Musica dal vivo e canzoni d’autore;

– Sketch teatrali e performance di ballo;

– la partecipazione straordinaria del performer comico “Zonno”, che porterà una ventata di allegria e leggerezza sul palco.

L’evento sarà ospitato in una cornice d’eccezione: la Sala Mosaico presso il Centro “Le Sorgenti” (Istituto di Salute e Medicina Spirituale “Ignazio di Loyola”), situato in Via Novoli, 23 a Lecce. Un luogo simbolico che sposa perfettamente la missione dell’iniziativa.

Come Partecipare

La solidarietà ha bisogno del contributo di tutti. Per partecipare all’evento, è necessario munirsi dell’invito.

Dove ritirare gli inviti: presso la “Clinica dell’Accendino”, in Via Imperatore Adriano n. 31, Lecce.

Per informazioni: è possibile contattare il numero 334 9415734 o inquadrare il codice QR presente sulla locandina ufficiale per i dettagli digitali.

“Organizziamo questa serata con l’obiettivo di coniugare la gioia dello stare insieme alla concretezza dell’aiuto verso chi ne ha più bisogno.” – dicono dall’ Associazione F.Orti per Lecce.

Insomma non si può mancare a questo appuntamento: un piccolo gesto e una serata di sorrisi possono fare la differenza per la nostra comunità.