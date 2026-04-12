Bologna-Lecce 2-0, la difesa dei salentini dorme e regala il successo ai rossoblù

Termina 2-0 per il Bologna la sfida contro il Lecce. Ci pensa la difesa giallorossa, con due colossali dormite a regalare i gol a Freuler e Orsolini.

Dopo la prestazione umiliante del lunedì di Pasquetta, quando, i giallorossi hanno fatto da sparring partner all’Atalanta, scesa nel Salento per fare breve gita fuoriporta, questa sera capitan Falcone e compagni sono scesi sul terreno di gioco dello stadio “Renato Dall’Ara” nella sfida che li ha visti opposti al Bologna.

Entrambe le compagini arrivavano alla partita con le polveri bagnate, i salentini, ripetiamo, per l’umiliazione subita in casa da parte degli orobici e, i felsinei, dalla sconfitta interna da parte dell’Aston Villa che ne dovrebbe aver decretato l’uscita dall’Europa League.

Di Francesco ha ritrovato Gallo, che non è stato schierato dal primo minuto, quindi, conferma per Ngom; Coulibaly è tornato dall’inizio, per il resto, nel ruolo di prima punta l’allenatore ha scelto di schierare Stulic, per lui, contro l’Atalanta pochi minuti di nulla più assoluto.

La formazione iniziale

Il Lecce si è quindi schierato con il consueto 4-2-3-1 con: Falcone tra i pali; difesa composta da Danilo Veiga, Siebert, Tiago Gabriel e Ndaba; Ramadani e Ngom davanti al reparto arretrato; Pierotti, Coulibaly e Banda a sostegno dell’unica punta Stulic.

Il primo tempo

La prima occasione della gara è del Lecce al nono. Ramadani recupera palla e serve Stulic che si invola indisturbato verso la porta e solo davanti a Pessina si lascia ipnotizzare dall’estremo dei felsinei che para il tiro non proprio irresistibile. All’11mo il sinistro dal limite di Ramadani termina alle stelle.

Bologna in vantaggio

Al 27mo i padroni di casa vanno in vantaggio. Rilancio di Falcone, Lucumì rinvia nella metà campo avversaria, la retroguardia dei salentini rimane imbambolata, Orsolini prende palla, si presenta solo davanti al portiere e fa un pallonetto che va a finire sulla traversa, sulla sfera si avventa Freuler che a porta vuota deposita in rete.

Al 38mo il sinistro a giro di Moro è alto. Al 40mo Casale di testa manda sopra la traversa. Al 41mo Falcone respinge su Orsolini. Al 42mo Sohm manda di poco a lato.

Il secondo tempo

Nella ripresa i giallorossi scendono in campo con due cambi tra le proprie file. Fuori Ndaba e Ngom e dentro Gallo e Gandelman.

Al 59mo il capitano dei giallorossi si oppone di piede a Orsolini. Al 6amo nuovo doppio cambio per il Lecce, Cheddira e N’Dri prendono il posto di Stulic – ancora una gara nel segno dell’anonimato per lui – e Banda. Al 77mo Coulibaly di testa manda a lato. all’82mo arriva il raddoppio per il Bologna con Castro, ma l’arbitro annulla per un precedente fallo di Orsolini. All’83mo ultimo cambio per i salentini, con sala che prede il posto di Pierotti.

Orsolini la chiude

Al secondo minuto di recupero, la compagine felsinea raddoppia. Nuovo sonno della retroguardia leccese, Bernardeschi recupera palla e la passa all’accorrente Orsolini che di piatto trafigge per la seconda volta il 30 giallorosso.

Stulic, pronti/via si divora il vantaggio, poi, poco meno di una ventina di minuti dopo, su una colossale dormita della difesa il Bologna passa in vantaggio e da lì in poi ha qualche occasione per raddoppiare. Nella ripresa, i salentini cercano il pari, ma senza mai intimidire realmente la retroguardia avversaria e così, al secondo minuto di recupero, arriva il secondo gol dei rossoblù. Il Lecce esce sconfitto dallo stadio “Renato Dall’Ara” e per la seconda volta consecutiva fallisce il sorpasso alla Cremonese. Lunedì sera si torna in campo nella sfida salvezza del “Via del mare” contro la Fiorentina.