Zero gol e tanti duelli, Sarnese-Nardò finisce 0-0

La sfida della 31ª giornata si chiude senza reti e senza particolari strappi tattici. Il punto soddisfa soprattutto la Sarnese, mentre il Nardò mantiene il possesso per lunghi tratti senza però trasformarlo in reale pericolosità. Ritmi discontinui, molte seconde palle e poche linee di passaggio pulite negli ultimi trenta metri che consegnano agli archivi uno 0-0 che però consente ai granata di restare in zona playoff.

Formazione iniziale

Mister De Sanzo conferma il 4-4-2 di riferimento con Galli tra i pali; Minerva e Calderoni esterni difensivi, Fornasier e Gigliotti centrali. In mediana Risolo e Addae, con Garnica e Margheriti sulle corsie. In avanti D’Anna e Camara.

Primo tempo

L’avvio è frammentato, con entrambe le squadre che alternano transizioni e tentativi di consolidare il palleggio. Al 7’ D’Anna conquista una punizione dal limite ma l’esecuzione è imprecisa. Al 9’ la prima vera occasione della gara è per i padroni di casa: Foggia entra in area, Galli respinge. Al 14’ Garnica trova spazio per il tiro, deviato in corner. Al 34’ ancora Foggia pericoloso, Galli devia in angolo. Al 37’ D’Anna prova da fuori, Petrone blocca. Al 41’ mischia nell’area campana, Garnica calcia alto. Al 45’ Santarpia su punizione sfiora il palo. Il primo tempo si chiude sullo 0-0: gara intensa nei duelli, ma con poche connessioni offensive pulite da entrambe le parti.

Secondo tempo

La ripresa si apre con un cambio netto di inerzia: la Sarnese alza il baricentro e costringe il Nardò a difendersi basso. Tra il 46’ e il 49’ tre conclusioni dei campani in rapida sequenza, tutte imprecise ma indicative della pressione crescente. Al 65’ Santarpia calcia da fuori, palla larga. Al 68’ il Nardò prova una manovra più ragionata, ma perde palla e concede un’altra ripartenza pericolosa. Al 75’ verticalizzazione per Camara, Petrone blocca. Al 78’ Rajkovic tenta una soluzione acrobatica, senza precisione. All’80’ Addae trova il tiro dal limite, deviato in corner. All’88’ Calderoni su punizione-cross, Petrone para senza problemi. Nei sette minuti di recupero il Nardò prova a consolidare il possesso, ma senza creare superiorità né profondità. La gara si chiude sullo 0-0.

Prossimo turno

Il Nardò tornerà in campo domenica 19 aprile, in casa contro il Manfredonia, con l’obiettivo di ritrovare incisività offensiva e maggiore continuità nella gestione dei momenti della gara.

SERIE D – Girone H: risultati 31ª giornata

Barletta-Fasano 3-2 Ferrandina-Gravina 0-5 Francavilla-Real Acerrana 4-1 Manfredonia-Nola 1-0 Martina-Real Normanna 2-0 Paganese-Afragolese 1-1 Pompei-Heraclea 2-1 Sarnese-Nardò 0-0 Virtus Francavilla-Fidelis Andria 0-2

CLASSIFICA

Barletta 64, Martina 59, Fasano 56, Paganese 55, Nardò 49, Afragolese 48, Virtus Francavilla 47, Gravina 46, Fidelis Andria 44, Real Normanna 39, Sarnese 39, Manfredonia 39, Nola 37, Francavilla 36, Heraclea 35, Ferrandina 26, Pompei 25, Real Acerrana 14

(Photo credits: Massimo Coribello)