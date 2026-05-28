Scatta l’arresto per un sacerdote di 69 anni della diocesi di Ugento-Santa Maria di Leuca. L’uomo si trova agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, per presunti abusi sessuali nei confronti di un ragazzo autistico di 15 anni. L’arresto è stato eseguito dagli agenti della Squadra mobile di Lecce, nei giorni scorsi, su ordinanza del gip Francesco Valente, come richiesto dal pubblico ministero Erika Masetti.

Le indagini sono partite dalla denuncia presentata dalla famiglia del giovane, dopo che il ragazzo si era confidato con la madre. Vengono contestati dalla Procura tre episodi, che si sarebbero verificati tra l’autunno del 2025 e il mese di maggio di quest’anno. Secondo l’accusa, il giovane si sarebbe rivolto al sacerdote convinto di essere posseduto dal demonio. E gli avrebbe chiesto di potersi confessare e di ricevere una benedizione. In questi frangenti, il sacerdote con un passato di insegnante di religione, avrebbe abusato del 15enne.

La nota stampa della Diocesi

In una nota stampa, la diocesi di Ugento-Santa Maria di Leuca: “Mentre manifesta vicinanza e attenzione verso il giovane e la sua famiglia, chiede perdono per eventuali responsabilità del presbitero. Confida nell’operato della Magistratura, assicura la massima disponibilità e collaborazione nella verifica dei fatti, in conformità alle procedure previste e alla normativa canonica e auspica, al più presto, il chiarimento della dolorosa vicenda”.