Truffe e sicurezza informatica, a Lecce un incontro pubblico con la Polizia Postale

Nel mondo sempre più interconnesso di oggi, la sicurezza non passa più solo dalle serrature di casa, ma anche da smartphone e computer. “Rione Santa Rosa APS” e l’organizzazione “S.O.S. PER LA VITA” hanno deciso di scendere in campo con un’iniziativa concreta di informazione e prevenzione.

Le due realtà, da anni pilastri del territorio salentino nel supporto a donne, bambini e anziani, organizzano un incontro pubblico dedicato alla consapevolezza digitale e alla difesa contro le truffe, sia virtuali che telefoniche.

Ospite d’eccezione dell’evento sarà il Commissario Capo della Polizia di Stato Marco Schirosi, Dirigente della Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica (Polizia Postale) di Lecce. Grazie al suo intervento, i partecipanti potranno approfondire tematiche cruciali per la vita quotidiana tra cui: come utilizzare carte e app in totale sicurezza; come riconoscere i tentativi di phishing, smishing e le false chiamate bancarie; consigli pratici per gestire telefonate sospette o incontri ambigui mirati al raggiro e navigare senza rischi e proteggere i propri dati personali.

L’incontro nasce dalla necessità di tutelare i soggetti più fragili, spesso bersaglio preferito dai malintenzionati, ma è aperto a tutta la cittadinanza. L’obiettivo è trasformare la paura del digitale in competenza, fornendo strumenti pratici per non cadere in trappola.

Il dibattito sarà moderato da Pierluigi Caiulo, Presidente di Rione Santa Rosa APS, che da tempo promuove il monitoraggio dei servizi socio-sanitari e progetti di inclusione sociale nella città di Lecce.

L’evento si svolgerà mercoledì 15 aprile alle ore 17.00, presso il Centro Sociale comunale, Via Ofanto – Lecce. Contatti e Info: 347.9678765