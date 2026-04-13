“Oltre le Metamorfosi… La Vita”. Arte, Scienza e Solidarietà, la sfida del liceo Palmieri

“Oltre le Metamorfosi… La Vita”. L’iniziativa, accolta con entusiasmo dal Dirigente Scolastico Raffaele Lattante, propone un innovativo percorso tra cultura accademica, “Intelligenza Artigianale” e impegno sociale.

Il progetto, ideato dalla Prof.ssa Valentina Abbate (Ispettore Tecnico Regionale e autrice pluripremiata), esplora i concetti di trasformazione ispirandosi alle teorie di giganti quali Lavoisier, Caravaggio, Van Gogh e Pascoli.

Il programma punta sul coordinamento scientifico della Prof.ssa Tiziana Ippolito, storica dell’arte ed esperta in Neuroscienze, Iconodiagnostica e Neuroestetica, che oltre a moderare l’incontro, ha apportato il suo contributo, evidenziando il legame tra percezione artistica, benessere e scienza.

Punto centrale dell’evento è stato la proiezione di un video-film sulle “metamorfosi in laboratorio” dell’autrice, impreziosito da un omaggio musicale dal vivo: l’Ensemble d’archi e soprano del Liceo ha eseguito le note del Maestro Ennio Morricone, con il coordinamento dei Proff. Ennio Coluccia e Antonia Panna.

La manifestazione ha dato voce alla solidarietà con lo Sportello Mobile Sociale “Cartesio” e l’Associazione “La Forza della Vita” di Roma (Presidente C. Agostini), approfondendo temi cruciali come i diritti umani, la legislazione sanitaria e il contrasto alla violenza.

Molto apprezzata la sessione dedicata all’Educazione Alimentare a cura dei dottori Alberto Buttari, Marta Lezzi, Stefano Faggiano e Alessia Demma. In linea con la filosofia del benessere promossa dal Liceo, agli studenti è stato donato un omaggio di frutta fresca, grazie alla generosa collaborazione delle aziende agricole e dei panifici locali che sostengono il progetto “Firma d’Oro” di Valentina Abbate.

Il culmine della manifestazione è la consegna del prestigioso Premio ‘Patrimonio Oltre UNESCO – Heritage Beyond UNESCO’. Un riconoscimento conferito a personalità che si sono distinte per l’eccellenza e l’impegno nei settori della scienza, dell’arte e della medicina, nonché a rappresentanti delle Forze dell’Ordine e del mondo della formazione, della musica e della solidarietà.