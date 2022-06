“Cuori senza Limiti”, a Lecce si scende in campo bendati per l’inclusione e l’abbattimento di ogni barriera

Una partita nella quale i calciatori giocheranno bendati, un vero e proprio evento di inclusione.

Nel tardo pomeriggio di domani, venerdì 17 giugno, con fischio d’inizio alle 19.00, a Lecce, presso il complesso sportivo “Fair play”, si darà vita a una gara molto particolare, dove, ripetiamo, gli atleti che scenderanno in campo giocheranno bendati. Per l’occasione saranno coinvolti amministratori comunali, giornalisti e dirigenti dell’U.S. Lecce, che sul campo di calcio, sfideranno la Ascus Lecce (squadra composta da calciatori non vedenti)

L’evento di domani anticipa la campagna di sensibilizzazione denominata “Cuori senza Limiti” a sostegno dei paratleti, iniziativa che avrà anche lo scopo di abbattere tutte le barriere, non solo quelle architettoniche e che è promossa da Regione Puglia, Comune di Lecce, Coni, U.S Lecce e Cip.

Calcheranno il terreno di gioco diversi giornalisti, tra cui Pierandrea Fanigliulo, Lino De Lorenzis ,Vincenzo Corona , Pierpaolo Sergio, Matteo Bottazzo e Mario Vecchio; con loro anche Gigi Renis Delegato del Coni. Si prosegue poi con gli amministratori locali, Pierpaolo Patti, Cristian Gnoni, Marco Nuzzaci, Roberto Anguilla, Gabriele Molendini, Giovanni Occhineri, Marco Miglietta e Antonio De Matteis. Ciliegina sulla torta i rappresentanti dell’U.S. Lecce con il direttore dell’Area Amministrativa Giuseppe Mercadante ed il numero uno di “Via Costadura” Saverio Sticchi Damiani.