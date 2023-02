Dai un calcio alla povertà. Un evento a teatro per raccontare l’attenzione all’altro

‘Dai un calcio alla povertà’ è il titolo dell’iniziativa promossa da Caritas Diocesana Lecce insieme alla fondazione Casa della carità. L’obiettivo è quello di mettere al centro la pluralità di questo fenomeno che genera non poche difficoltà anche nella nostra città.

Oltre a quella più conosciuta legata al cibo e all’alloggio, c’è anche una povertà sanitaria, una povertà che grida con il linguaggio del razzismo e dell’indifferenza, e poi c’è la povertà educativa, che riguarda tantissimi ragazzi e giovani.

L’occasione è offerta da una serata nella quale grazie alle note della musica e attraverso ospiti, proiezioni video e dialoghi sul palco proveremo a raccontare e a comprendere meglio questo fenomeno sia pure in maniera leggera.

Il 20 febbraio è la giornata mondiale delle Nazioni Unite per la giustizia sociale promossa nel 2007.

La serata, presentata da Marco Renna, vedrà la partecipazione dell’attaccante dell’US Lecce Assan Ceesay.

Appuntamento nel teatro Apollo lunedì 20 febbraio alle ore 20,00.