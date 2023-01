Calze della befana e materiale didattico per i bambini più bisognosi, l’iniziativa di solidarietà

Il Natale è ormai passato ma non per questo si smette di essere più buoni. Proprio per il periodo delle festività l’Associazione Dalla Parte dei Più Deboli di Muro Leccese ha intensificato le proprie attività a favore delle persone più bisognose, tra cui tanti bambini e famiglie. Al centro di una delle iniziative dell’Associazione, c’è quella organizzata da una scuola di Lecce, l’Istituto Comprensivo Ammirato Falcone.

La scuola, grazie all’impegno della Dirigente Scolastica, del personale e dei docenti, e soprattutto degli alunni, sono tanti i bambini a cui sarà regalato un sorriso. Si tratta di una iniziativa a cui il Presidente dell’Associazione “Dalla Parte dei Più Deboli” Sandro Barone tiene particolarmente a far conoscere a tutti: si tratta infatti di bambini che aiutano altri bambini.

La Scuola Ammirato Falcone ha acquistato 80 calze della befana e 40 kit di materiale didattico che l’Associazione sta già consegnando ai bambini che segue.