Matino conta i danni causati dalla troba d’aria. L’assessore Fusaro: ‘Al lavoro per riportare la normalità’

A Matino si contano i danni causati dalla tromba d’aria che la scorsa domenica sera si era abbattuta sull’importante centro dell’hinterland gallipolino. La stima si aggira intorno ai 100mila euro.

Il forte vento che aveva spazzato sulla penisola salentina per tutta la giornata era stato causa dello sradicamento di tantissimi alberi in varie città, a cominciare dal capoluogo. Fortunatamente non c’erano stati danni alle persone.

Nella giornata di oggi a Matino hanno avuto inizio i lavori di ripristino finalizzati alla messa in sicurezza del cimitero comunale, di via Olimpia (zona campo sportivo), della pineta (via Cimabue), dei giardini della Scuola Media ‘Dante Alighieri’.

‘Le ditte incaricate hanno subito iniziato i lavori – comunica l’assessore al verde Pubblico Antonio Fusaro -. Abbiamo dovuto fare i conti con un evento imprevisto che ha causato parecchi danni ma siamo certi che in breve tempo tutto sarà messo in sicurezza a beneficio dell’incolumità dei cittadini’.