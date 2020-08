Rifiuti accatastati, scritte sui muri e porte dei bagni distrutte. In Via Machiavelli uno stabile in stato degrado

Ancora una denuncia per una situazione di degrado che si verifica a Lecce. In questo caso ci troviamo in Via Machiavelli, sulla strada che dal capoluogo conduce a San Cataldo.

Qui, insiste un edificio abbandonato da diverso tempo, fino a qualche giorno fa chiuso, poi, ignoti, hanno visto bene di svolgere un atto di vandalismo e dopo aver compiuto un’effrazione, si sono introdotti all’interno compiendo una serie di comportamenti incivili.

Dentro lo stabile, infatti, sono presenti numerosi rifiuti accatastati, i muri sono pieni di scritte fatte con la vernice spray e inoltre, le porte dei bagni sono state totalmente distrutte.

I problemi, però, non riguardano solamente l’interno della struttura, perché, nelle vicinanze è anche presente un parco. Qui, sono presenti moltissime sterpaglie e l’illuminazione è scarsa e potrebbero causare gravi danni ai frequentatori. A questo si aggiungono alcuni tombini divelti che potrebbero anche causare la caduta dei passanti.