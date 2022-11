Al Salvemini di Alessano torna “Dialoghi d’Autore” con Bernardo Zannoni

All’IISS “G. Salvemini” di Alessano (LE) riparte “Dialoghi d’autore”, progetto curato dalla professoressa Valeria Bisanti, in collaborazione con la Libreria Idrusa di Alessano, e fortemente voluto dalla Dirigente Chiara Vantaggiato, nato con lo scopo di sensibilizzare gli studenti alla lettura di opere di autori contemporanei e di quelli dell’ultima generazione.

Protagonista del primo appuntamento sarà Bernardo Zannoni autore del libro «I miei stupidi intenti» (Sellerio, 2022), che dialogherà con gli alunni a partire dalle ore 11.00. Un romanzo ambientato all’interno di un bosco, con protagonisti animali e con accadimenti crudeli che ricalcano dinamiche umane: l’eliminazione dei più deboli, la gelosia, l’asservimento, lo sfruttamento, l’inganno. I miei stupidi intenti racconta la storia di Archy, una faina. Quando si azzoppa cadendo da un albero, la madre lo vende a Solomon, la volpe usuraia, per una gallina e mezzo, ma Archy si guadagna la fiducia del suo padrone e da servo diventa apprendista. Il segreto di Solomon è che sa leggere e scrivere e la sua paura più grande è quella di morire: spiega tutto quello che sa ad Archy, donandogli una terribile consapevolezza. Alla morte di Solomon, Archy prova ad andare avanti per amore di una giovane e bella faina; mette su una famiglia con lei; poi tutto finisce male perché arrivano l’inverno e la fame. Il bosco di Zannoni assomiglia molto alla vita con i suoi orrori, rischiarati ogni tanto da una luce che ci illude che tutto possa andare per il meglio.

“Siamo veramente felici – osserva la Dirigente prof.ssa Chiara Vantaggiato – di avere ospite nella nostra scuola questa voce sorprendente del panorama letterario italiano, perché il romanzo sprona i ragazzi a riflettere su temi universali quali Dio, la morte, l’amore, lo scorrere del tempo.

L’appuntamento sarà replicato in serata, alle ore 19,00, presso Palazzo Ducale Sangiovanni ad Alessano, con il contributo del Comune di Alessano, dove Bernardo Zannoni incontrerà il pubblico con la partecipazione di Michela Santoro, Chiara Bellitti e Valeria Bisanti.