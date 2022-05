A Palazzo del Principe di Muro Leccese vanno in scena i “Dialoghi sull’ambiente”

Tutto pronto a Muro Leccese, dove, domani, giovedì 5 maggio, presso la splendida cornice di Palazzo del Principe in Piazza del Popolo andrà in scena l’evento “Dialoghi sull’ambiente.

Organizzata da Arci Lecce Solidarietà, Arci Lecce Comitato Territoriale e Comune di Muro Leccese, la manifestazione vedrà la partecipazione di Luciana Castellina, Ferdinando Boero e Antonio De Giorgi.

Si parlerà di transizione ecologica e di emergenze ambientali a cospetto di obiettivi di sostenibilità, quelli dell’Agenda 2030, che col passare del tempo e con il collasso dei delicati equilibri geopolitici mondiali sembrano sempre più difficili da attuare entro i termini stabiliti.

Si esaminerà l’impatto delle scelte politiche locali e globali, con ricadute sempre più ad ampio raggio che modificano la vita di interi popoli e alimentano emergenze sociali e fenomeni, quali le migrazioni climatiche, dinanzi ai quali la società è spesso cieca.

Si analizzeranno le sfide di una terra, il Salento, sempre più indicata come preziosa fonte di energie rinnovabili ed al contempo scelta quale snodo di importanti opere strategiche di portata nazionale e continentale.

Ad arricchire il valore dei temi della serata, il parterre di ospiti: Luciana Castellina, già parlamentare ed europarlamentare, oggi scrittrice, giornalista e presidente onoraria di Arci Nazionale, da sempre impegnata in attività di sensibilizzazione in materia ambientale; Ferdinando Boero, zoologo-antropologo legato al Salento da un lungo percorso da docente e ricercatore per l’Università di Lecce, oggi professore presso l’Università Federico II di Napoli e associato CNR; Antonio De Giorgi, già attivista di Legambiente e consulente nel settore energia di vari enti pubblici e privati, ingegnere meccanico da sempre in prima linea nella lotta antinucleare e nelle battaglie a tutela del Salento dalle opere impattanti.

Dialogherà con loro Roberto Molentino, del settore attività di interazione culturale di Arci Lecce Solidarietà.

La serata si aprirà con i saluti del sindaco di Muro, Antonio Lorenzo Donno, e del presidente di Arci Lecce Comitato Territoriale, Cosimo Botrugno.

L’evento, che si svolgerà nel rispetto della vigente normativa anticovid, è aperto al pubblico e prenderà il via alle ore 18.30.