Il Don Tonino Bello semina cultura per raccogliere talenti. Dopo Tricase, un evento a Montesano Salentino

Una scuola che guarda al territorio e dialoga con esso sta di certo svolgendo la sua missione, quella di educare a stare al mondo e a saper cogliere ogni opportunità che i ragazzi hanno davanti. Non solo libri insomma, non solo nozioni ma anche tanta attenzione al saper fare e al buttarsi in cose nuove e sempre stimolanti. L’Istituto Don Tonino Bello di Tricase continua il suo viaggio fatto di dialoghi con il territorio, che semina cultura per raccogliere talenti.

Dopo la scorsa serata dell’11 luglio a Tricase, l’appuntamento è per il 27 luglio a Montesano Salentino, nei Giardini Giovanni Paolo II. “Dialoghi e Moda sotto le stelle” è l’evento che porta ancora una volta gli studenti dell’istituto tricasino a parlare al suo territorio, al suo Salento. Il programma è ricco e dà spazio ai talenti della scuola. Tra programmi e progetti per il futuro, ogni appuntamento è frutto di tanto lavoro, il lavoro e l’impegno dei ragazzi che sempre più si interfacciano con il proprio territorio.

Sotto la conduzione di Antonio Riso, si parte con Teenagers in passerella “I colori dell’arcobaleno”, la sfilata a cura dell’indirizzo moda, che avranno per protagoniste le studentesse della scuola in sartoria e in passerella. A curare gli interventi musicali dell’evento è, invece, la street band nata nella cornice del Don Tonino Bello. Sarà un’alternanza tra moda e musica, tutto all’insegna del dialogo con il territorio, in una serata sotto le stelle. Durante l’evento, poi, interverranno anche Erica Mariano e Silvia De Matteis.

L’appuntamento con i talenti tutti salentini è a Montesano: questo weekend niente impegni, il 27 luglio c’è “Dialoghi e Moda sotto le stelle” dell’Istituto Don Tonino Bello.