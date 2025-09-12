A Veglie la seconda edizione di “Diamo un calcio  alla malattia”. Sport e solidarietà per sostenere Ail Lecce

Si svolgerà il 13 settembre presso il Palazzetto dello Sport di Veglie, a partire dalle ore 17:00, la seconda edizione dell’evento di beneficenza “Diamo un calcio alla malattia”, una triangolare di calcio a 5 che vede coinvolte tre realtà sportive del territorio: Futsal Arnesano, FutSalento e Futsal Veglie Salvatore Russo. Ad aprire la serata sarà un’amichevole di solidarietà tutta al femminile tra Femminile Molfetta e Futsal Veglie Women.

L’iniziativa nasce con l’intento di sostenere e ricordare il lavoro prezioso dell’Ail – Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mielomi, sezione di Lecce, che da anni opera con dedizione a fianco di pazienti e famiglie, grazie a una rete di volontari e professionisti del settore sanitario.

“Eventi come questo dimostrano quanto il legame tra sport e solidarietà sia forte e significativo – dichiara il sindaco di Veglie, Mariarosaria De Bartolomeo.

Attraverso il gioco, possiamo veicolare messaggi di speranza, di impegno civile, e di profondo rispetto per chi ogni giorno combatte la propria battaglia contro la malattia. Il Comune di Veglie ha voluto patrocinare questa iniziativa, riconoscendone il grande valore umano e sociale. Un grazie sincero va a tutte le squadre coinvolte, agli organizzatori, e naturalmente all’Ail Lecce, che con passione e dedizione rappresenta un punto di riferimento insostituibile per tante famiglie.”

“Diamo un calcio alla malattia” sarà un’occasione per promuovere i valori del fair play, della lealtà, dell’amicizia e del rispetto reciproco.