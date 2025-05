Diego Cazzetta, un sogno chiamato calcio oltre le ferite dell’anima

A soli 17 anni, Diego Cazzetta, professione bomber, attaccante di Campi Salentina, incarna la forza e la resilienza di chi trova nel calcio non solo una passione, ma una vera e propria ragione di vita. Con un passato non semplice e qualche ferita ancora da rimarginare, Diego ha saputo trovare nei suoi nonni il porto sicuro, l’affetto e la serenità necessari per affrontare la vita. E in campo, con la maglia della ASD Salento Academy, sta dimostrando di essere una promessa di grande talento e umanità.

Alto 170 cm per 70 chili, Diego è un bomber vero: punta centrale, veloce, fisicamente potente e con un tiro che non perdona. Gioca nella squadra del presidente Marco Coppola e di mister Fabrizio Caracciolo, una società, la Salento Academy, che si distingue per la sua visione. Grazie al grande lavoro del direttore sportivo Giuseppe Panarese, l’obiettivo è chiaro: formare prima gli uomini e poi i calciatori. Un approccio che si sposa perfettamente con la personalità di Diego.

Per Diego, il calcio è molto più di un semplice sport. È l’ambiente che lo ha salvato dai pensieri pesanti, il trampolino di lancio per il suo futuro e, allo stesso tempo, il luogo sicuro in cui riparare. Uno spogliatoio, per lui, è sinonimo di amicizia, condivisione e quel senso di “tutti per uno, uno per tutti” che gli è mancato in altri momenti della vita. Ogni partita, ogni allenamento, è un passo in avanti, una conferma che il suo sogno può diventare realtà.

Ma Diego non dimentica le sue radici e l’importanza di tendere una mano a chi è meno fortunato. Nonostante i suoi impegni sportivi, dedica parte del suo tempo al volontariato in favore dei più deboli, collaborando con l’associazione Pronto Soccorso dei Poveri. Un gesto che rivela la profondità del suo carattere e la sua sensibilità verso il prossimo, dimostrando che i valori di solidarietà e altruismo sono per lui tanto importanti quanto i gol sul campo.

Il sogno di Diego Cazzetta è un inno alla speranza: un esempio di come lo sport possa essere un potente strumento di riscatto, un luogo dove le ferite si curano e i sogni prendono forma, sempre con uno sguardo attento verso chi è in difficoltà. Il futuro è tutto da scrivere per questo giovane talento salentino, e il calcio, insieme al suo grande cuore, sarà senza dubbio il suo miglior alleato.