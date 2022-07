Lido Marini, pioggia di segnalazioni su disservizi e trascuratezza. E crescono le lamentale dei vacanzieri

Tante, troppe segnalazioni giungono in redazione sui disservizi con cui devono convivere vacanzieri e turisti a Lido Marini, uno dei posti più suggestivi non soltanto della costa jonica ma dell’intero Salento. Lamentele di chi si aspetterebbe qualche servizio in più e maggiore cura e attenzione per un luogo magico che fa della bellezza del suo mare e dei suoi arenili una delle attrazioni più ricercate del turismo nel Salento.

‘Possibile che si deve convivere con i cumuli di spazzatura in alcune strade? – si lamentano alcuni vacanzieri del posto che chiedono di rimanere anonimi- Noi non vogliamo convivere con questo degrado, non lo meritiamo perchè paghiamo tutte le tasse! Vorremmo che ci fosse più attenzione, più cura, più amore per il nostro territorio. Sono tanti i turisti che si lamentano e chiedono a noi salentini il perchè di questa situazione. Cosa dobbiamo rispondere? Quando si ha la fortuna di poter godere di bellezze naturalistiche come queste, la loro salguardia dovrebbe essere la conseguenza naturale’.

Non è la sola problematica sollevata a Lido Marini. Qualche giorno fa è giunto alla Redazione Social di Leccenews24.il il video diventato virale di un marito che, in assenza di passerella, per far fare un bagno alla moglie paraplegica era costretto a prenderla in braccio per decine di metri. La riflessione sorgeva spontanea. E quando quel marito non avrà la forza per fare ciò, la moglie sarà costretta a non fare più il bagno? A non potersi godere un momento di pace con il mare? Basterebbe poco, una passerella per consentire la discesa in mare…

Ma il Salento è anche questo, luogo di contraddizioni e di opposti. Al bello della Natura non segue l’attenzione per i servizi. Certamente le risorse sono poche, certamente l’incuria di alcuni cittadini vanifica gli sforzi delle amministrazioni (che, comunque, appaiono sempre pochi) ma è innegabile che servirebbe un salto di qualità. Siamo ancora in tempo per farlo. Lo merita il Salento!