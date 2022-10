Al via la distribuzione del vaccino anti-influenzale nella Asl di Lecce

È partita oggi la distribuzione del vaccino anti-influenzale presso l’Azienda Sanitaria Locale di Lecce a Medici di medicina generale e Pediatri di libera scelta.

Garantita la priorità per gli adulti over 60 anni, per le donne in gravidanza, per le persone di tutte le età con patologie di base, per i bambini di età compresa tra i 6 mesi e i 6 anni, per il personale sanitario (in Puglia per questa categoria è previsto l’obbligo vaccinale).

Tutti i vaccini antinfluenzali sono co-somministrabili, nella stessa seduta oppure a distanza di tempo, con i vaccini anti Covid-19.

Le persone interessate che rientrano nel target prioritario possono rivolgersi sin da ora al proprio medico.