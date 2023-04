“Fattore Campo” #LasciailSegno in Tv, su Sky un documentario sul campo di calcio inaugurato a Lecce

Fattore Campo entra sempre più nelle case degli appassionati di tutto lo sport italiano. L’emittente Sky, tra i broadcaster principali della Serie BKT, trasmetterà in prima assoluta un documentario dedicato all’inaugurazione del primo progetto vincitore dell’iniziativa sociale di BKT Tires, Title Sponsor del Campionato insieme a LNPB: un campo di calcetto sito a Lecce che lo scorso 15 novembre al taglio del nastro ha visto tra i tanti protagonisti anche l’ex attaccante giallorosso Ernesto Chevanton.

Un momento emozionante, un documentario che racconta attraverso le voci dei protagonisti il significato dell’iniziativa e l’importanza di lavorare con determinazione e passione sul territorio locale. Dal Managing Director di BKT Europe, Lucia Salmaso, al sociologo Andrea Ferrieri passando per i residenti del quartiere, l’amministrazione comunale e l’artista Chekos’ Art, che ha realizzato il murales dedicato a Fattore Campo con protagonista. Ognuno di loro spiega come la rinascita di un campo di calcetto possa dare speranza e sensibilizzare i cittadini a una maggiore responsabilità civile. Fattore Campo, infatti, si inserisce in un’area, la Zona 167, in cui da tempo sta avvenendo un’importante trasformazione che vede i residenti impegnarsi in prima fila per la riqualificazione sociale e ambientale del Chevanton luogo.

Speranza, passione e determinazione infatti sono quei valori che BKT Tires vorrebbe trasmettere a tutti i ragazzi che si approcciano allo sport nella maniera corretta, in sicurezza e nel rispetto delle regole. Come recita il motto di BKT Tires “#LasciailSegno”, l’obiettivo è proprio quello di creare qualcosa di tangibile e concreto nelle proprie attività e con questa iniziativa il brand ha voluto dimostrare di essere presente sul territorio con una grande attenzione al sociale, con lo spirito di rendere lo sport, ancora una volta, un diritto di tutti.

Il documentario, realizzato dalla casa di produzione Don’t Movie, andrà in onda su Sky Sport Calcio venerdì 7 aprile alle 17.15, alle 19.45 e alle 00.30 mentre una successiva replica, sempre su Sky Sport Calcio, sarà visibile lunedì 10 aprile alle 11.15. Con ulteriori repliche nelle settimane successiva. Inoltre il docufilm rimarrà nella library di Sky per circa un mese.

Per sottolineare l’importanza dell’iniziativa, ci sarà ampio spazio anche per un’intervista, sempre venerdì 7 aprile, su Sky TG24 a Lucia Salmaso, Managing Director di BKT Europe, racconterà insieme a Daniele Barone quanto Fattore Campo rappresenti alla perfezione i valori di un brand che ogni anno punta a migliorarsi offrendo a tutti gli appassionati di sport esperienze e attivazioni sempre più uniche.

Il percorso di BKT nel mondo dello sport è accompagnato da Havas Play sin dall’arrivo dal brand in Italia.

(Ph Emanuele Gatto)