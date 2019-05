Riapre la piscina per cani, Dog swim center è per gli amici a quattro zampe che amano l’acqua

Poche certezze l’uomo ha avuto nel corso del tempo e che il cane è il miglior amico dell’uomo è sicuramente una di queste. E se l’amico a quattro zampe è noto per essere un buon nuotatore, un addestramento specifico, o il puro divertimento in acqua adesso sono anche alla portata di cani grandi e piccini. Dopo la pausa invernale riapre il “Dog swim center”, la piscina per i cani che amano le attività in acqua.

Situata alle porte di Lecce, la nuova piscina appositamente studiata per il migliore amico dell’uomo si trova presso il Centro di Addestramento Cinofilo della Scisar – Scuola cinofila italiana.

A partire dal 27 maggio, la vasca di 50 mq sarà disponibile a tutti i padroni che vogliono portare i loro compagni fidati. L’impianto gode della gestione della Divisione Educazione Cinofila e Sport Acquatici – primaria organizzazione a livello nazionale per la formazione delle Unità Cinofile del salvataggio acquatico.

Quali sono le attività che il cane può fare in Piscina?

Sono praticamente le stesse dei loro padroni. “Si va dal nuoto ludico a quello educativo, dai corsi di acquaticità alla riabilitazione per i soggetti anziani”, spiega Marco Scialpi, Istruttore Nazionale e fondatore della Scisar. “L’acquagym, adatta ai cani di ogni età e taglia, rappresenta la ginnastica aerobica più consigliata sia per i cuccioli in crescita, sia per i cani anziani e quelli con problematiche osteoarticolari, senza tralasciare le attività sportive quali lo Splash Dog (gare di tuffi), la Water Agility Dog (agility in acqua) il Riporto Acquatico, ecc”.

Quali sono i principali benefici del nuoto per i nostri pelosi amici?

“Senza dubbio, il nuoto garantisce un allenamento completo con ha effetti positivi sia a livello fisico sia a livello comportamentale”, continua l’istruttore. “L’amico a quattro zampe, durante le attività di nuoto, giocando in acqua acquisisce nuove competenze e maggiore sicurezza di sé!”

E se il livello amatoriale non basta ai vostri cani, da quest’anno si comincia a fare sul serio. Si parte con la preparazione per le competizioni sportive dei campionati nazionali delle diverse discipline: nuoto, riporto, splash, freestyle e speedwater.