Servizio di mensa scolastica, a Gallipoli al via le domande

È online sul sito istituzionale del Comune di Gallipoli l’avviso rivolto ai nuclei familiari residenti nella “Città Bella” per il servizio di mensa scolastica. Quello della refezione scolastica è un servizio a domanda individuale, reso agli alunni della scuola dell’Infanzia e della Primaria a tempo pieno, dietro pagamento di un corrispettivo determinato in relazione alla situazione economica del nucleo familiare del richiedente, attestata dall’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE).

Quest’anno la novità è rappresentata dalla modalità di presentazione delle domande: per usufruire del servizio è infatti obbligatoria l’iscrizione sulla piattaforma appositamente dedicata, senza la quale non si potrà infatti accedere al servizio. L’iscrizione si potrà effettuare utilizzando esclusivamente un personal computer o un tablet con le modalità indicate nell’avviso pubblicato sul sito istituzionale. Le iscrizioni al servizio di refezione per l’anno scolastico 2023/2024 potranno essere effettuate fino al primo febbraio 2024.

“Con l’avvio della WEBAPP, i vecchi ticket mensa cartacei, non saranno più utilizzabili – dichiara l’assessore alla Politiche Scolastiche Stefania Oltremarini – Tuttavia sarà possibile ottenere la conversione dei vecchi ticket cartacei sul borsellino digitale della WEBAPP come credito disponibile, utile all’acquisto dei buoni mensa digitali. Si tratta di una modalità che permette alle famiglie interessate di farne richiesta senza spostarsi o senza ulteriore dispendio di tempo”.

La documentazione da allegare alla domanda comprende l’attestazione ISEE in corso di validità che è possibile consultare online, da ISEE portale Unico direttamente, con SPID o tramite app INPS Mobile, il documento di riconoscimento in corso di validità del genitore o tutore che effettua l’istanza d’iscrizione ed eventuale documentazione relative ad allergie/intolleranze o adozione di diete etico-religiose.

“I costi dei pasti a carico delle famiglie sono progressivi perché tengono conto delle diverse fasce ISEE, tuttavia si conferma la gratuità alle famiglie con un reddito basso e, allo stesso modo, si tutelano anche le altre fasce di reddito. È una modalità che, come giusto che sia, tiene conto di chi ha maggiormente bisogno e delle categorie più fragili” aggiunge l’assessore ai Servizi Sociali Tonia Fattizzo.