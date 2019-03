Domenica in spiaggia per difendere l’ambiente, a Torre Chianca l’Eco day 2019

Una domenica alternativa la prossima, da trascorrere in spiaggia per difendere l’ambiente: l’appuntamento è alle ore 10 presso il Bacino Idume di Lido Cambusa a Torre Chianca. Chi vorrà partecipare all’Eco day organizzato da Sea Shepherd – in collaborazione con l’Associazione Marina di Torre Chianca – avrà la possibilità di rendersi utile divertendosi, di difendere e migliorare l’ambiente realizzando la pulizia di una delle spiagge più belle del Salento, di un luogo dalle grandi potenzialità ambientali e naturalistiche. L’incontro nasce per sensibilizzare adulti e bambini sul tema dell’ecosostenibilità: infatti, è molto importante attirare l’attenzione sul grave problema dei rifiuti costieri e marini, non ignorare la situazione. Anzi, gridare il problema a gran voce.

Dopo un momento di riflessione e di confronto, gli organizzatori forniranno a tutti i partecipanti guanti e sacchi, strumenti utili alla raccolta di ogni tipo di rifiuto. Quella di domenica sarà una battaglia: un’operazione per debellare le brutture dell’ambiente, il degrado che lo consuma e lo uccide. Domenica la raccolta dei rifiuti sarà il simbolo di una difesa dell’ambiente che, si spera, continuerà nel tempo, che da occasionale dovrà diventare quotidiana. La raccolta dei rifiuti, che hanno spesso tempi di biodegradazione lunghissimi (migliaia di anni), sarà un monito per riflettere sull’urgenza di un cambiamento del nostro atteggiamento nei confronti dell’ambiente.

Su questo connubio tra riflessione ed azione si fonda l’attività di Sea Shepherd, la più attiva e agguerrita organizzazione per la tutela degli oceani e della fauna marina. Nata nel 1977, Sea Shepherd ha a disposizione una flotta composta da tredici navi con a bordo equipaggi di volontari provenienti da tutto il mondo, disposti a rischiare la propria vita per la causa.

L’azione di Sea Shepherd non è una protesta, è un intervento volto a documentare e impedire le attività illegali ai danni degli Oceani.

Per info: puglia@seashepherd.it; Responsabile Media Coordinamento; Fabiana Agnello – 327 55 05 664– tiffblu@gmail.com.