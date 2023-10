“Domenica al Parco Corvaglia”. Nel quartiere San Pio un evento all’insegna di cultura, sport e arte

Si svolgerà domenica 8 ottobre a Lecce, “Una domenica al Parco Corvaglia”, evento, in collaborazione con il Comune, nel quale sport, arte, musica e danza, saranno gli assoluti protagonisti. La manifestazione prenderà il via alle ore 16:30 con un torneo pallacanestro con le rappresentanze maschile e femminile de “LaScuolaDiBasket” di Lecce. Nel ricco cast anche la scuola di danze latino/americane “Alma Latina” diretta dalla Maestra Miriam Macculi (ex atleta di livello internazionale, attualmente tecnico e giudice straordinario Fids riconosciuto dal CONI)

Nel tardo pomeriggio, si potrà assistere alla presentazione del libro “Torno quando voglio. Storie di salentini all’estero, oggi” edito dalla storica casa editrice Milella e scritto da Giorgia Salicandro

Spazio anche alla musica live, con la performance di Lorenzo Mancarella (presidente dell’Arca del Blues e frontman dei Mamastè)

Chiusura con il botto con la pizzica di Cristina Frassanito, ballerina ed esperta della danza popolare.

Per maggiori informazioni: 331/7392701.