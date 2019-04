Domenica di Resurrezione, si rinnova la tradizione: il Salento tra sacro e profano

È arrivata la Domenica di Pasqua, dopo una settimana intensa, ricca di riti, tradizioni, folklore e preghiera. Per chi è credente è arrivato il giorno più importante: quello della resurrezione di Gesù Cristo.

Sono stati tantissimi i fedeli che, questa notte, hanno affollato le Chiese per l’affascinante rito della Veglia di Pasqua. A Lecce, come nei comuni della provincia grandi e piccoli, tanta è stata la partecipazione alla lunga celebrazione eucaristica, fulcro di ogni cristiano, caratterizzata da tanti simboli, come il rito del Fuoco, l’accensione del nuovo Cero Pasquale, il mistero della Resurrezione e la benedizione della nuova acqua nel Fonte battesimale.

Si è aperta così una lunga giornata di festa e poco importa se qualche nuvola nel cielo ‘minaccia’ pioggia. Le previsioni non spaventeranno i salentini e i tanti turisti che hanno scelto il tacco dello stivale per trascorrere questo lungo ponte che, per i più fortunati, durerà fino a maggio.

Chi preferirà seguire il solco della tradizione, si ritroverà attorno alla tavola del pranzo in famiglia, dove sarà l’agnello il protagonista indiscusso, poi l’apertura delle uova di Pasqua, attesissime dai più piccoli e i dolci tipici del periodo.

In tanti, però, preferiranno festeggeranno nelle centinaia di ristoranti e agriturismi sparsi su tutto il territorio che propongono menu ad hoc, per poi concedersi una passeggiata in una delle tante località costiere, una tappa fissa nei giorni di festa.

Strutture ricettive e stabilimenti balneari, infine, metteranno a punto gli ultimi ritocchi nella giornata di oggi, prima di accogliere la vera ondata di gente in tutto il Salento nella giornata di domani, quella di pasquetta, un vero banco di prova per tutto il territorio in vista della sempre più vicina stagione estiva.