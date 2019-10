Don Attilio Mesagne lascia la Caritas, grande festa nel giorno del suo compleanno

Settantatre anni e non sentirli! È un giorno importante, questo, per Don Attilio Mesagne, il Sacerdote che per quindici anni ha guidato la Caritas di Lecce. Già, ha guidato… perché proprio oggi, nel giorno del suo compleanno, saluta tutti e se ne va, cambiando il suo impegno e la sua azione per la Chiesa. Il Vescovo di Lecce, Mons. Michele Seccia, ha provato in tutti i modi a trattenerlo, ma dopo tre lunghi e faticosi lustri, il sacerdote voluto dell’allora arcivescovo Cosmo Francesco Ruppi ha preferito fare un passo indietro e lasciare il suo posto a Mons. Nicola Macculi, per tutti Don Nicola che sicuramente sarà in grado di continuare l’eredità lasciata dal suo predecessore che ha fatto della Caritas la casa di tutti, un punto di riferimento per le famiglie salentine in difficoltà.

Quindici anni difficili nei quali Don Attilio si è trovato a far fronte alla crisi, quella vera. Non ai decimali in più o in meno di astratte tabelle o in realistici istogrammi. La crisi fatta in carne ed ossa da famiglie senza alcun reddito, dilaniate dall’assenza di lavoro, senza una casa in cui dormire, senza un piatto in tavola. I problemi dei senza tetto, degli sfrattati, dei ‘dimenticati’ sono diventati suoi. E per tutti c’era un sorriso e quella frase che ripeteva come un mantra: “tutto a posto, sempre a posto, ‘appostissimamente’ a posto“.

La redazione di PortaLecce rende noto che Don Attilio saluterà tutti in una toccante cerimonia, alle 19.00, presso la parrocchia di San Giovanni Battista a Lecce. Ci sarà sicuramente un fiume di gente, non solo le persone che Don Attilio ha aiutato, ma anche tutti quelli che lo hanno rispettato e che si sono sentiti migliori lavorando con lui.