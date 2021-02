Pronto Soccorso dei Poveri lancia l’iniziativa di solidarietà: 5 euro mensili da donare ai bisognosi

Sono sempre i piccoli gesti a fare la differenza: in tempi difficili, anche donare una piccola somma di denaro può rappresentare un esempio di solidarietà verso le persone più in difficoltà. È stato un anno difficile quello che si è chiuso da pochi mesi e per il 2021 le difficoltà non sembrano ancora finite. La pandemia è nata come crisi sanitaria e ben presto si è trasformata in una crisi economica che ha messo in ginocchio tantissime famiglie.