Taurisano, dieci chili di clementine per aiutare gli indigenti nella città focolaio covid

La città di Taurisano fa rete dopo la scoperta di quasi 200 casi di positività al coronavirus. Per aiutare i cittadini che più necessitano di un supporto in questa fase concitata per il comune, scendono in campo le iniziative benefiche.

Ultima nel tempo quella nata dalla collaborazione tra la chiesa del Dio Vivente e l’associazione Bethel, filiale di Taurisano, che prevede la donazione di dieci chili di clementine alle persone maggiormente bisognose.

Le cassette saranno consegnate in Contrada Mulicchi a tutti coloro che hanno un Isee non superiore ai 6mila euro. I richiedenti potranno ritirarle direttamente portando con sé un documento di riconoscimento e una copia dell’Isee, che ne accerti lo status patrimoniale. Le clementine potranno anche essere consegnate a domicilio dai volontari a chi attualmente si trova in quarantena, previo invio di un messaggio whatsapp al numero 371.4780783.

Intanto proseguono in città le operazioni di tracciamento con l’aiuto dell’esercito, che in piazza Unità d’Italia ha predisposto un drive-in per eseguire i tamponi rapidi sulla popolazione.

Nelle scorse ore il sindaco Raffaele Stasi ha rassicurato i cittadini, invitando inoltre a non alimentare la confusione con notizie false o fuorvianti. “Abbiamo attrezzato tutto in poche ore” – ha spiegato Stasi in un videomessaggio diffuso sui gruppi social comunali. “Dobbiamo ringraziare il distaccamento di Lecce della Brigata Pinerolo. Abbiamo la possibilità di avere uno screening sulla popolazione con un test rapido. Ma – ha concluso – dobbiamo correre più del virus per batterlo”.