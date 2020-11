Coronavirus, crescono i contagi a Taurisano. L’esercito allestisce una tensostruttura per i tamponi

Il Coronavirus preoccupa Taurisano. Prima si è insinuato tra i banchi della scuola, dopo è toccato alla locale squadra di calcio, impegnata nella Promozione a contare i positivi tra i giocatori e lo staff. Poi è stato il turno di uno studio privato e del parroco, Don Ippazio che per invitare la cittadinanza a frequentare altre parrocchie per assistere alla messa nel periodo di quarantena ha scelto la sigla dell’edizione straordinaria del Tg.

In pochi giorni, il numero dei contagi è salito al punto che la cittadina del basso Salento è stata colorata di rosso scuro nella mappa del bollettino epidemiologico della Regione, segno che si è sforato il tetto dei 50 positivi. Così, per cercare di contenere il focolaio sarà installata in Piazza Unità d’Italia (nell’area Mercatale) una tensostruttura per permettere ai cittadini di sottoporsi ai tamponi sotto stretta indicazione del Servizio Igiene Pubblica della ASL di Lecce che comunicherà ai cittadini interessati quando recarsi sul posto per effettuare il tampone. Lo ha reso noto il Sindaco, Raffaele Stasi in un post pubblicato su Facebook.

La tensostruttura sarà allestita dal reparto sanitario dell’Esercito Italiano che, questa mattina, ha effettuato un sopralluogo per essere certo che il posto scelto sia idoneo al caso. Era presente anche il Com.te della Brigata Pinerolo – Distaccamento di Lecce.

Il servizio è gestito dall’ASL – Servizio Igiene Pubblica di Lecce, l’unico autorizzato, che sta svolgendo l’indagine epidemiologica.