Donata una sonda ecografica al Reparto di Pediatria dell’Ospedale di Scorrano

L’Associazione Lorenzo Risolo, da sempre impegnata nel sostenere le cure dei bambini affetti da malattie tumorali e nel potenziamento delle strutture pediatriche del territorio, in sinergia con le Associazioni Angel Salento e Figli in Paradiso, è lieta di annunciare una nuova, importante donazione a favore dell’U.O. di Pediatria dell’Ospedale di Scorrano, diretta da Carmelo Fernando Perrone.

Lo scorso giovedì, è stata consegnata, insieme ai responsabili e ai volontari delle tre associazioni, una sonda ecografica “Mindray 3C 5P”, uno strumento di ultima generazione che permetterà diagnosi più accurate e trattamenti più sicuri in numerose applicazioni cliniche pediatriche. L’iniziativa è stata resa possibile grazie al significativo e prezioso supporto delle Associazioni “Angels Salento” e “Figli in Paradiso – Ali tra cielo e terra” Onlus, che insieme all’Associazione Lorenzo Risolo testimoniano, ancora una volta, la forza della collaborazione tra realtà del terzo settore.

Alla cerimonia di consegna erano presenti i sanitari dell’Equipe Medica e Infermieristica, l’assessore al Welfare del Comune di Scorrano, Emanuele De Fabrizio, il Cappellano dell’Ospedale Veris Delli Ponti, fra’ Mirko, i volontari delle tre Associazioni e il sempre presente e vicino alla comunità Franco Russo, che non fa mai mancare il suo fondamentale supporto alle tre Associazioni e la sua capacità di riuscire a coordinare il lavoro di tutti noi verso un unico e solo obiettivo: il benessere dei piccoli e giovani pazienti.

Questa donazione è solo l’ultima in ordine di tempo che l’Associazione Risolo ha fatto in favore delle strutture ospedaliere del territorio, in alcuni casi anche insieme alle due associazioni già citate. La donazione di giovedì scorso rappresenta un concreto passo avanti nel rafforzamento della qualità dell’assistenza e delle cure rivolte ai piccoli pazienti, e ribadisce quanto sia fondamentale il lavoro sinergico tra le associazioni che, unendo le forze, riescono a realizzare progetti tangibili a beneficio della collettività.

<<Uniti si può fare meglio e di più – commentano i responsabili delle tre associazioni – nel campo dell’associazionismo condividere esperienze e progetti significa dare diverse modalità di supporto e sostegno ai bambini ricoverati e alle loro famiglie>>

I volontari dell’Associazione Risolo ritornano nel reparto diretto dal dottore Carmelo Perrone, presso l’Ospedale Veris Delli Ponti di Casarano, a distanza di una settimana, dopo aver incontrato i piccoli pazienti, alcuni arrivati dalla martoriata Gaza, ai quali sono stati consegnati, in quell’occasione, giochi e piccoli leoncini di peluche. Un piccolo pensiero fatto con grandissima emozione e soprattutto con la speranza di riuscire a donare ai piccoli almeno un momento di spensieratezza e vedere spuntare sui loro visi qualche sorriso.