Associazione “Cuore e Mani Aperte” dona un’umanizzazione pittorica al reparto di Neurochirurgia del Dea

Si è svolta nella giornata di ieri, la cerimonia di consegna di un’umanizzazione pittorica nella Stanza Pediatrica dell’Unità operativa complessa di Neurochirurgia del Dipartimento Emergenza e Acuti di Lecce. La donazione è stata fortemente voluta dall’Associazione Cuore e mani aperte OdV, presieduta dal cappellano del “Vito Fazzi”.

Alla cerimonia erano presenti il Direttore generale di Asl Lecce, Stefano Rossi, il direttore responsabile della UOC di Neurochirurgia, Alessandro Melatini, la coordinatrice infermieristica Annamaria Brunetti e Don Gianni Mattia.

“Oggi doniamo l’umanizzazione pittorica della stanza pediatrica di Neurochirurgia. La sofferenza è un qualcosa che non smetterò mai di affrontare con le mani congiunte in preghiera, ma alle volte queste preghiere assumono la forma di sorrisi, gridolini di gioia, colori, viaggi per mete lontane e poi ritorni, perché poter tornare a casa è sempre un dono di speranza” , ha affermato Don Gianni Mattia.

“Il reparto di Neurochirurgia è un posto difficile da frequentare, c’è un tale mistero nella mente umana e le diverse patologie legate a essa sono ancora più complesse da metabolizzare e ci fanno una gran paura. Tutto questo collegato a dei bambini se da un lato ci strugge il cuore, dall’ altro ci riempie di forza per alleviare quelle paure che spesso loro non sanno definire”, ha concluso.

Il direttore responsabile della Uoc, a nome dell’intero reparto, ha sottolineato con riconoscenza e orgoglio, che l’apertura della sezione pediatrica del reparto risulta ora funzionale e gradevole per alleviare le sofferenze e facilitare le cure dei piccoli pazienti.

Apprezzamenti sono stati espressi anche dal Direttore Generale Rossi e dalla coordinatrice infermieristica.