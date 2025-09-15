Donato un carrello medico Linkar al reparto di Ginecologia e Ostetricia dell’ospedale di Galatina

La donazione frutto della collaborazione tra due importanti associazioni del territorio, la Virtus Basket Galatina e Cuore e Mani Aperte – OdV

Condividi su

Dalla fruttuosa collaborazione tra due importanti associazioni del territorio, la Virtus Basket Galatina e Cuore e Mani Aperte – OdV, è nato un gesto di solidarietà che arricchisce il reparto di Ginecologia e Ostetricia dell’ospedale di Galatina.

Le due realtà, unendo le forze, hanno consegnato un carrello medico Linkar, strumento prezioso che potenzierà l’efficienza e la qualità dei servizi offerti alle future mamme e ai neonati.

La cerimonia di consegna,  si è svolta alla presenza del dottor Michele Linciano, Direttore dell’U.O.C. di Ginecologia e Ostetricia, della coordinatrice Rosy Congedo e dei Presidenti delle associazioni coinvolte: don Gianni Mattia per Cuore e Mani Aperte e Sandro Argentieri per Virtus Basket Galatina. Hanno partecipato anche diversi operatori sanitari, a testimonianza di un’amicizia che continua a crescere.

“Le piantine grasse sono bellissime. Hanno un animo forte e riescono a sopravvivere anche alle intemperie e quando meno te lo aspetti regalano dei fiori che sembrano dipinti,” ha ricordato don Gianni Mattia, spiegando il simbolico omaggio di una piantina grassa donata a tutto il personale. “E noi vorremmo che esse ci insegnassero a non fermarci mai davanti alle avversità, ma piuttosto a dipingere fiori sul nostro cammino.”

Il gesto ha rappresentato non solo una donazione di attrezzature, ma anche un tributo al duro lavoro e alla dedizione del personale sanitario, un ringraziamento concreto per l’impegno quotidiano nel prendersi cura della salute e del benessere dei cittadini.

Questa operazione di “umanizzazione del reparto” è stata pensata per rendere più confortevole il periodo di degenza delle future mamme, incoraggiando un numero sempre maggiore di donne salentine a scegliere l’ospedale di Galatina come punto di riferimento per la nascita dei propri figli.

La collaborazione tra Virtus Basket Galatina e Cuore e Mani Aperte continua a dare frutti e la comunità è già pronta per il prossimo evento. L’appuntamento è fissato per il 25 settembre presso Il Covo della Taranta per un evento di beneficenza in favore della Bimbulanza, un’altra nobile causa che dimostra la forza della solidarietà locale.

Condividi su

Copyright © 2025