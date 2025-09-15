Donato un carrello medico Linkar al reparto di Ginecologia e Ostetricia dell’ospedale di Galatina

Dalla fruttuosa collaborazione tra due importanti associazioni del territorio, la Virtus Basket Galatina e Cuore e Mani Aperte – OdV, è nato un gesto di solidarietà che arricchisce il reparto di Ginecologia e Ostetricia dell’ospedale di Galatina.

Le due realtà, unendo le forze, hanno consegnato un carrello medico Linkar, strumento prezioso che potenzierà l’efficienza e la qualità dei servizi offerti alle future mamme e ai neonati.

La cerimonia di consegna, si è svolta alla presenza del dottor Michele Linciano, Direttore dell’U.O.C. di Ginecologia e Ostetricia, della coordinatrice Rosy Congedo e dei Presidenti delle associazioni coinvolte: don Gianni Mattia per Cuore e Mani Aperte e Sandro Argentieri per Virtus Basket Galatina. Hanno partecipato anche diversi operatori sanitari, a testimonianza di un’amicizia che continua a crescere.

“Le piantine grasse sono bellissime. Hanno un animo forte e riescono a sopravvivere anche alle intemperie e quando meno te lo aspetti regalano dei fiori che sembrano dipinti,” ha ricordato don Gianni Mattia, spiegando il simbolico omaggio di una piantina grassa donata a tutto il personale. “E noi vorremmo che esse ci insegnassero a non fermarci mai davanti alle avversità, ma piuttosto a dipingere fiori sul nostro cammino.”

Il gesto ha rappresentato non solo una donazione di attrezzature, ma anche un tributo al duro lavoro e alla dedizione del personale sanitario, un ringraziamento concreto per l’impegno quotidiano nel prendersi cura della salute e del benessere dei cittadini.

Questa operazione di “umanizzazione del reparto” è stata pensata per rendere più confortevole il periodo di degenza delle future mamme, incoraggiando un numero sempre maggiore di donne salentine a scegliere l’ospedale di Galatina come punto di riferimento per la nascita dei propri figli.

La collaborazione tra Virtus Basket Galatina e Cuore e Mani Aperte continua a dare frutti e la comunità è già pronta per il prossimo evento. L’appuntamento è fissato per il 25 settembre presso Il Covo della Taranta per un evento di beneficenza in favore della Bimbulanza, un’altra nobile causa che dimostra la forza della solidarietà locale.