Un dipinto e poltroncine colorate per l’ingresso del Reparto Utin del “Vito Fazzi”

Nella mattinata di oggi, l’Associazione “Cuore e mani aperte – OdV” ha donato un dipinto di “umanizzazione pittorica” dell’ingresso del Reparto Utin del Vito Fazzi di Lecce diretto da Enrico Rosati.

L’opera, realizzata dalla graphic designer Sally Galotti, renderà più ospitali e gradevoli i luoghi che accolgono i genitori dei piccoli ricoverati nel nido. L’associazione ha regalato inoltre le poltroncine colorate collocate nell’ingresso dell’Utin.

La donazione è stata occasione per intitolare il Reparto a Raffaele Longo, oggi 81enne, fondatore dell’unità nel 2003, con il nome (Utin) con cui lo conosciamo oggi.

“Ringrazio l’Associazione Cuore e mani aperte ODV sempre attenta ai bisogni dei pazienti, dei più piccoli in particolare, e dei loro genitori. Il dipinto donato si inserisce nel percorso di umanizzazione delle cure e dei luoghi di cura che da tempo sosteniamo e supportiamo con convinzione. Oggi questo gesto di umanità si associa all’intitolazione del reparto al Dott Raffaele Longo che ha contributo a dare un forte impulso per rendere il reparto punto di riferimento per l’intero territorio” ha commentato il Direttore generale di ASL Lecce Stefano Rossi.

Hanno partecipato l’Associazione “Cuore e mani aperte – OdV”, gli operatori del Reparto, il Sindaco di Lecce Carlo Salvemini, il Direttore del Dipartimento materno infantile, la Direzione medica e amministrativa del Vito Fazzi.